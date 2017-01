Puchar Polski – jednak nie będzie żadnego rozstawienia

PLK postanowiła zrezygnować z rozstawienia drużyn przed losowaniem turnieju finałowego Pucharu Polski. Wcześniej nie było to oczywiste.

W poniedziałek opisywaliśmy dyskusję toczoną między kilkoma klubami na temat ewentualnego rozstawienia drużyn przed losowaniem. Według informacji podawanych przez przedstawiciela PLK, wśród rozstawionej czwórki miał być Anwil Włocławek, dzięki temu, że rozegrał o 1 mecz więcej od pozostałych. Poszkodowany byłby MKS Dąbrowa Górnicza.

Skąd w ogóle to zamieszanie? W zeszłym roku rozstawienie przed losowaniem obowiązywało. Według regulaminu do aktualnej edycji pucharu, miało go nie być. Jednak PLK na swojej oficjalnej stronie poinformowała dwa miesiące temu, ze rozstawienie będzie.

Dziś liga przesłała do MKS informację, że jednak go nie będzie. Losowanie odbędzie się w czwartek, 26 stycznia. W turnieju w Warszawie wezmą udział: Polski Cukier, Stelmet, Anwil, Miasto Szkła, MKS Dąbrowa, Turów, King i Trefl.

Ostateczny brak rozstawienia przy niesprawiedliwym zaliczeniu różnej liczby meczów to faktycznie mniejsze zło i sposób na rozwiązanie problemu. Nie byłoby go jednak w ogóle, gdyby PLK od początku prezentowała jasne stanowisko i przygotowała regulamin, uwzględniający identyczną liczbę meczów dla wszystkich zespołów.

TS

