Puchar Polski: Liga jednak poprawi rozstawienie?

Z informacji PolskiKosz.pl wynika, że w PLK zastanawiają się nad zmianą rozstawienia drużyn przed losowaniem ćwierćfinału Pucharu Polski. Jeśli mecz Anwilu z Polpharmą zostanie wzięty w nawias, włocławianie wypadną poza czwórkę.

– W tej chwili mogę powiedzieć tylko tyle, że niebawem opublikujemy komunikat, w którym podamy m.in. rozstawienie drużyn przed losowaniem – powiedział nam prezes PLK Marcin Widomski w poniedziałkowe popołudnie.

Czy liga rozważa brak zaliczenia rozegranego awansem meczu Anwil – Polpharma tak, by tabela była równa? – Odsyłam do komunikatu, który ukaże się w poniedziałek wieczorem lub we wtorek rano – powiedział tylko Widomski.

Z informacji PolskiKosz.pl wynika, że w lidze zastanawiają się jednak, co zrobić z fantem, który powstał przez lukę w regulaminie – sprawę w poniedziałek już opisywaliśmy. Nie jest też tak, że w PLK dopiero teraz obudzili się z ręką w nocniku, w biurze zdawano sobie sprawę z tego, że rozegrany awansem mecz Anwilu może „wykrzywić” tabelę. Nic z tym jednak nie zrobiono.

Teraz czekamy na komunikat i ostateczne rozstawienie. A MKS Dąbrowa czeka też na odpowiedź na oficjalne pismo, które klub w poniedziałek wysłał do ligi z zapytaniem o całe zamieszanie.

A niezależnie od ostatecznej decyzji wszystkim życzymy, by Anwil z Dąbrową spotkali się w ćwierćfinale na boisku. To możliwe, bo obie drużyny mogą tylko zamienić się miejscami – trzecim i piątym, a więc będą z grupie rozstawionych i nierozstawionych zespołów.

ŁC

