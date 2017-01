Puchar Polski: Stelmet – Anwil i gorączka czwartkowej nocy

Skoro rozstawienia nie ma i w losowaniu każda para jest możliwa, to my liczymy, że najlepsze obecnie naszym zdaniem drużyny PLK spotkają się już w ćwierćfinale. A turniej podbije całą Warszawę i okolice!

Losowanie ćwierćfinałów i w ogóle całego układu drabinki warszawskiego turnieju o Puchar Polski (16-19 lutego w Arenie Ursynów), odbędzie się w najbliższy czwartek o 12. PLK zrezygnowała z rozstawiania drużyn, co oznacza, że wszystko jest możliwe i np. pierwszy Polski Cukier może zagrać z drugim Stelmetem, a siódmy King z ósmym Treflem.

Gdybyśmy mieli wpływ na losowanie i mogli „podgrzać kulki” dla pożądanego efektu, to pary ułożylibyśmy w ten sposób:

Miasto Szkła Krosno – Trefl Sopot (czwartek, 16 lutego, godz. 18)

Turniej zacząłby się od starcia drużyn, które w ósemce po pierwszej rundzie znalazły się bardziej (Krosno) lub mniej (Trefl), ale jednak niespodziewanie. Na dodatek obie grają, nazwijmy to, wesołą, pozytywną, miłą dla oka koszykówkę. Beniaminek ma piąty najlepszy atak w lidze i nr 1 w rankingu MVP Chrisa Czerapowicza, a Trefla ciągną w górę świetni Nikola Marković oraz Anthony Ireland.

Fajnie byłoby, gdyby któraś z tych drużyn zagrała w Warszawie więcej niż raz, ich bezpośredni mecz w ćwierćfinale byłby tego gwarancją. A także efektowną rozgrzewką do kolejnych spotkań.

Stelmet Zielona Góra – Anwil Włocławek (czwartek, 16 lutego, godz. 20.30)

W naszym rankingu sił na półmetku sezonu Stelmet jest pierwszy, a Anwil drugi. I niezależnie od różnicy między nimi – mistrz jest sporo lepszy od wszystkich rywali, nie tylko Anwilu – ambitni włocławianie, którym wewnętrzna presja nie pozwala na odpuszczenie żadnego spotkania, gwarantowaliby walkę. W tym meczu po prostu by się działo!

I niezależnie od wyniku kibice, którzy przed północą zaleją warszawskie knajpy, mieliby o czym dyskutować przy wieczornym piwie. Czy to już ten Anwil? Czy Kamil Łączyński jest lepszy niż Łukasz Koszarek? Czy Adam Hrycaniuk przydałby się Igorowi Miliciciowi? I tak dalej, do wczesnych godzin porannych…

Polski Cukier Toruń – MKS Dąbrowa Górnicza (piątek, 17 lutego, godz. 18)

Po gorączce czwartkowej nocy w oparach ćwierćfinału Stelmet – Anwil, lepiej nie spóźnić się do Areny Ursynów w piątkowe popołudnie, gdyż zagrają niezadowoleni. Torunianom, liderowi PLK, nie spodobało się, że zrezygnowano z zapowiadanego rozstawienia, a i MKS Dąbrowa słusznie wcześniej dopytywała się w lidze, dlaczego nie jest rozstawiona.

Więc, jak nietrudno się domyśleć, Polski Cukier i MKS zrobią w Warszawie wszystko, by udowodnić i działaczom, i kibicom, że to oni są najlepsi na boisku, że potrafią zrobić show. I co to będzie za widowisko! Kyle Weaver zgromadzi 11 punktów, 13 zbiórek i 12 asyst, na co Piotr Pamuła i Jakub Parzeński odpowiedzą 19 udanymi akcjami dwójkowymi.

PGE Turów Zgorzelec – King Szczecin (piątek, 17 lutego, godz. 20.30)

Po trzech szalenie interesujących ćwierćfinałach, na deser zostawiamy mecz, który może przebić je wszystkie. Przed Areną Ursynów ustawią się kolejki, by obejrzeć starcie czołowych drużyn ataku PLK (Turów to nr 1, a King nr 3). I zarazem rewanż za wielki mecz w Szczecinie, który gospodarze wygrali aż 107:105 po dogrywce.

W Warszawie, w walce o półfinał Tweety Carter mógłby przypomnieć sobie czasy szkoły średniej i zdobyć 40 punktów, ale przecież i King ma armaty w osobach Taylora Browna i Pawła Kikowskiego. Tury nacierałyby mocą Kirka Archibeque, Wilki gryzłyby zębami Russella Robinsona, zwycięzcy nawet my nie podjęlibyśmy się wytypować!

ŁC, TS

