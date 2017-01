Puchar Polski: Hity w ćwierćfinałach i mecz celebrytów

Już w pierwszym ćwierćfinale Pucharu Polski spotkają się dwa najlepsze obecnie zespoły PLK: Stelmet Zielona Góra i Polski Cukier Toruń. Natomiast w ostatnim meczu o półfinał spotkają się Anwil Włocławek z MKS Dąbrowa Górnicza.

Turniej o Puchar Polski rozegrany zostanie w dniach 16-19 lutego w Warszawie, w Arenie Ursynów. W czwartek, w stołecznym Pałacu Ślubów, osiem pierwszych drużyn z tabeli na 22 stycznia pożeniono w pary ćwierćfinałowe, ustalono też drabinkę turnieju.

Ćwierćfinały:

Czwartek, 16 lutego:

Polski Cukier Toruń – Stelmet Zielona Góra – godz. 18.00 (Ipla)

King Szczecin – PGE Turów Zgorzelec – godz. 20.30 (Ipla)

Piątek, 17 lutego:

Trefl Sopot – Miasto Szkła Krosno – godz. 18.00 (Ipla)

Anwil Włocławek – MKS Dąbrowa Górnicza – godz. 20.30 (Ipla)

Półfinały:

Sobota, 18 lutego:

Polski Cukier/Stelmet – King/Turów – godz. 15.15 (Polsat Sport Extra)

Trefl-Miasto Szkła – Anwil/Dabrowa – godz. 17.45 (Polsat Sport)

Finał:

Niedziela, 19 lutego, godz. 17.45 (Polsat Sport)

Przed sobotnimi półfinałami odbędzie się krótki „mecz gwiazd”, w którym wystąpią celebryci oraz sportowcy z innych dyscyplin. Nazwiska uczestników tego pokazowego spotkania mają być ujawniane cyklicznie.

Przed losowaniem prezes PLK Marcin Widomski poinformował też, że partnerem głównym turnieju będzie Lotto, a atrakcje przygotuje także Cinkciarz.pl.

Na konferencji zapowiedziano też dużą kampanię promocyjną turnieju w Warszawie z wykorzystaniem miejskich nośników w komunikacji miejskiej i billboardach.

