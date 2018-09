Puchar Polski w lutym – lokalizacja jeszcze nieznana

Turniej finałowy Pucharu Polski ponownie zostanie rozegrany w formule Top 8, w dniach 14-17 lutego 2019 r. PLK poinformowała o terminie, a do 13 stycznia ma znaleźć także gospodarza imprezy.

W poprzednich sezonach turnieje odbywały się w Warszawie i można było z wypowiedzi przedstawicieli związku oraz ligi wywnioskować, że stanie się to tradycją, a lokalizacja w stolicy doda Pucharowi Polski prestiżu. W tym momencie nie wiadomo, czy ta reguła będzie kontynuowana, organizator nie jest jeszcze znany.

Tradycyjnie już turniej odbędzie się w lutym, z udziałem 8 zespołów. Sponsorem tytularnym została firma Suzuki.

Treść oficjalnego komunikatu ligi:

„Suzuki Puchar Polski w sezonie 2018/2019, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie rozegrany w formule turnieju finałowego, z udziałem ośmiu drużyn. Final Eight odbędzie się od 14 do 17 lutego 2019 r.

Turniej finałowy zostanie rozegrany w formule Final Eight, z udziałem ośmiu drużyn:

1) gospodarza turnieju finałowego,

2) siedmiu (nie licząc drużyny wymienionej w pkt. 1) najwyżej sklasyfikowanych drużyn

w tabeli rozgrywek ligowych na dzień 13 stycznia 2019 r. (godz. 23:59), biorąc pod uwagę

w pierwszej kolejności stosunek zwycięstw do liczby rozegranych meczów, a w dalszej kolejności bezpośrednie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnicę punktów koszowych i większą liczbę zdobytych punktów koszowych.*

*jeżeli gospodarzem turnieju nie będzie klub Energa Basket Ligi, to udział w nim weźmie osiem najwyżej sklasyfikowanych drużyn w tabeli rozgrywek ligowych na dzień 13 stycznia 2019 r. (godz. 23:59), biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stosunek zwycięstw do liczby rozegranych meczów, a w dalszej kolejności bezpośrednie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnicę punktów koszowych i większą liczbę zdobytych punktów koszowych.

Termin turnieju finałowego: 14-17 lutego 2019 r. (czwartek-niedziela).

Gospodarz turnieju finałowego zostanie wyłoniony do 13 stycznia 2019 r. Rozegrane zostaną: ćwierćfinały (po dwa w czwartek i piątek), półfinały (sobota) i finał (niedziela). Drużyny pokonane w ćwierćfinałach i półfinałach odpadają z rywalizacji. Nie ma meczu o trzecie miejsce. Data losowania par ćwierćfinałowych wraz z układem par półfinałowych zostanie podana w terminie późniejszym. W losowaniu zostanie zastosowane rozstawienie drużyn, zgodnie z którym w ćwierćfinałach nie spotkają się ze sobą trzy najlepsze (wg ww. zasad) drużyny i gospodarz turnieju. Jeżeli gospodarzem turnieju nie będzie klub EBL, w losowaniu rozstawione zostaną 4 najlepsze drużyny.”

źródło: plk.pl

