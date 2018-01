Puchar Polski wykrzywiony – teraz poszkodowany King

Pokręcony terminarz sprawił, że kilka drużyn miało nierówne szanse w walce o awans do warszawskiego turnieju. Najbardziej poszkodowany jest szósty obecnie w tabeli King Szczecin.

Poniedziałkowe zwycięstwo szczecinian z Treflem poprawiło ich bilans na 9-7 i dało miejsce w gronie siedmiu najlepszych drużyn PLK. Teoretycznie King powinien zagrać o Puchar Polski. Ale nie zagra, bo spóźnił się o kilkanaście godzin.

Ok, jakieś kryterium, jakiś termin graniczny kwalifikacji trzeba było przyjąć, 7 stycznia i godz. 23.59 jako moment kwalifikacji turnieju znany był od dawna. Ale szkoda, że PLK – wciąż gmerając w regulaminie – nie uwzględniła poniedziałkowego spotkania.

We’re in 6place, but no Puchar Polski. Because we are late 16 hours… @PLKpl @KingWilki #plkpl pic.twitter.com/y8hyWRTPLz

— Tauras Jogela (@TJogela) January 8, 2018