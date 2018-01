Puchar w Warszawie – Legia będzie rozstawiona

PLK podjęła słuszną decyzję o powrocie do zasady rozstawiania drużyn uczestniczących w turnieju finałowym Pucharu Polski. Duże kontrowersje budzi jednak pomysł dodatkowego premiowania gospodarza imprezy.

PLK potwierdziła wcześniejsze, nieoficjalne informację o organizacji turnieju w Warszawie. Spotkania odbędą się, podobnie jak w ubiegłym roku, w Arenie Ursynów, w dniach 15-18 lutego 2018 roku. Przy losowaniu par rozstawione zostaną 3 najlepsze drużyny oraz „gospodarz turnieju”.

Dobrym pomysłem jest powrót do rozstawiania drużyn, które zajęły wyższe miejsca w tabeli. Wszyscy przy tej okazji przypominają ubiegłoroczną sytuację, gdy już w ćwierćfinale zagrały dwa zespoły z najwyższych miejsc (Polski Cukier i Stelmet). Drużynom lepiej grającym w lidze należy się premia w postaci rozstawienia w pierwszej rundzie turnieju.

Złym pomysłem jest dodatkowe ułatwienie dla ”gospodarza turnieju”. Nie ma powodu, aby miał łatwiejszą ścieżkę w ćwierćfinale, jeśli nie zasłużył na to sportowo. To dobrze, że lokalna drużyna gra w turnieju – jest to dodatkowy smaczek, atrakcja dla lokalnych kibiców itp., nawet jeśli w tabeli nie ma go w czołowej ósemce. Bonus w postaci potencjalnie łatwiejszego losowania jest jednak przesadą. Nawet jeśli kiedyś gospodarz nie będzie miał tak tragicznego (obecnie 0-14) wyniku jak obecna Legia.

Niedobrze też, że w PLK panuje chaos decyzyjny. Co kilka miesięcy dowolnie zmienia się zasady, jeszcze we wrześniu liga informowała przecież, że rozstawienia nie będzie. Widać, że w tak prostej sprawie brakuje jednej, spójnej koncepcji.

Treść oficjalnej informacji PLK:

„Gospodarzem turnieju finałowego koszykarskiego Pucharu Polski w sezonie 2017/2018 będzie Legia Warszawa. Spotkania zostaną rozegrane w hali Arena Ursynów od 15 do 18 lutego 2018 r.

W turnieju rozgrywanym w formule Final Eight na pewno zobaczymy gospodarza, czyli Legię Warszawa. Oprócz tej drużyny zagra w nim siedem najlepszych zespołów w tabeli Polskiej Ligi Koszykówki na dzień 7 stycznia 2018 r. (godz. 23.59), biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności stosunek zwycięstw do liczby rozegranych meczów, a w dalszej kolejności bezpośrednie mecze pomiędzy zainteresowanymi drużynami, różnicę punktów koszowych i większą liczbę zdobytych punktów koszowych.

W poprzednim sezonie turniej Pucharu Polski również został rozegrany w hali Arena Ursynów w Warszawie. Wtedy w wielkim finale późniejszy mistrz Stelmet BC Zielona Góra pokonał Anwil Włocławek 79:57. Najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) został wybrany reprezentant Polski Łukasz Koszarek.

Losowanie par ćwierćfinałowych i układu półfinałów odbędzie się w tygodniu po wyłonieniu wszystkich uczestników imprezy. Legia i trzy najlepsze drużyny w tabeli będą rozstawione i nie spotkają się ze sobą w ćwierćfinałach.”

Terminarz turnieju finałowego Pucharu Polski:

15 lutego 2018 r. – dwa mecze ćwierćfinałowe

16 lutego 2018 r. – dwa mecze ćwierćfinałowe

17 lutego 2018 r. – mecze półfinałowe

18 lutego 2018 r. – finał Pucharu Polski

