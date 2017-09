Puchar znów bez rozstawienia – PLK nie naprawia błędów

Puchar Polski w sezonie 2017/2018, podobnie jak w poprzednich latach, zostanie rozegrany w formule turnieju finałowego, z udziałem ośmiu drużyn. Final Eight odbędzie się od 15 do 18 lutego 2018 r.

Turniej finałowy ponownie zostanie rozegrany w systemie pucharowym, z udziałem ośmiu drużyn – siedmiu najlepszych w PLK wg tabeli z 7 stycznia 2018 oraz gospodarza, który ma dopiero zostać wyłoniony.

Jak poinformowała PLK w swoim oficjalnym komunikacie, w losowaniu nie zostanie zastosowane rozstawienie drużyn. Już w zeszłym roku, jeszcze przed losowaniem, budziło to kontrowersje. I faktycznie – później już w pierwszej rundzie zagrały ze sobą Stelmet Zielona Góra i Polski Cukier Toruń, które wówczas zajmowały 1. i 2. miejsce w lidze.

Naszym zdaniem, rozsądniejszym rozwiązaniem byłoby rozstawienie 4 wyżej notowanych zespołów, aby już w pierwszej rundzie nie grały pomiędzy sobą.

Brak rozstawienia uzasadniany był w zeszłym sezonie faktem, że w granicznym terminie poszczególne zespoły rozegrały różną liczbę spotkań – głośny spór dotyczył np. sytuacji Anwilu Włocławek i MKS Dąbrowa. Wszystkich tych problemów by zatem nie było, gdybyśmy w PLK mieli normalny terminarz, w oparciu o parzystą liczbę drużyn.

TS

