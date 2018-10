PULS SEZONU – skarb kibica PLK i 1 ligi

Pełne składy drużyn, ciekawostki, wywiady, statystyki, najbardziej aktualne zestawienia. To aż 110 stron materiału dla każdego kibica polskiej koszykówki, przygotowane przed redakcję „Pulsu Basketu”.

Puls Sezonu to przewodnik kibica polskiej koszykówki, w którym znajdziecie opinie ekspertów, wywiady, aktualne składy drużyn PLK i 1 ligi i wiele ciekawostek. Wśród ekspertów i rozmówców m.in. Tomasz Jankowski, Igor Milicić, Rafał Juć, Jakub Zamojski czy Kamil Chanas.

To pierwsza edycja wydawnictwa – przed następnymi sezonami planujemy kolejne, jeszcze bogatsze wydania. Czytelników zapraszamy z wszelkimi opiniami, uwagami i podpowiedziami. (Tak, wiemy np. o paru usterkach z przenoszeniem wyrazów, to kwestie techniczne).

Back on the Court – najlepszy sprzęt na nowy sezon! >>