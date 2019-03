Punktowe szaleństwo w PLK – najwięcej od 23 sezonów!

Drużyny ekstraklasy średnio zdobywają po 83.9 punktu na mecz, to to najwyższy wskaźnik od rozgrywek 1996/97. Rosnące znaczenie rzutów za 3 punkty oraz tempo gry sugerują, że punktów padać będzie jeszcze więcej.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Aż 248 punktów w meczu kilka dni temu w Koszalinie i styczniowe 237 punktów Anwilu z Polpharmą to dwa spotkania, które pokazują, jaki sezon obecnie oglądamy. Super szybkie tempo i mnóstwo punktów. Te 2 mecze plasują się w top10 spotkań z największą liczbą punktów od 39 lat. Danych z lat wcześniejszych niestety nie ma.

Za nami 176 meczów sezonu regularnego 2018/19 i znów mamy rekordowe rozgrywki. Drużyna PLK zdobywa średnio 83.9 punktu na mecz. Jest to więcej niż w ubiegłym roku, który i tak już był przełomowy. Żeby znaleźć tak ofensywny sezon, musimy cofnąć się aż do 1996/97, czyli 23 lata wstecz.

Do dziś w trwającym sezonie PLK 29 540 punktów, co jest wynikiem większym o 421 punktów w porównaniu do analogicznego okresu 2017/18.

Nie jest to tak duży skok jak w 2017/18, gdy po 176 meczach mieliśmy już ponad 2 500 punktów więcej niż w 2016/17, ale widać, że koszykówka w PLK dalej ewoluuje.

Kluczowe znaczenie w przyroście punktów zdobywanych na mecz mają wzrost znaczenia rzutów za 3 punkty oraz ze wzrostu tempa gry.

Przykładowo – druga najszybciej grająca drużyna w sezonie 2016/17, czyli Polski Cukier Toruń, w obecnych rozgrywkach byłaby 3 od końca! To świetnie obrazuje, jak zmienia się gra w ostatnich sezonach.

W 2017/18 w analogicznym okresie mieliśmy przyrost o 202 rzuty z dystansu, w tym mamy 414 trójek więcej! To wręcz szokujące, że jeszcze 2-3 sezony temu drużyny miały na koncie ponad 700 rzutów z dystansu mniej w tym momencie rozgrywek.

Rosnąca świadomość wśród trenerów/osób odpowiedzialnych za budowę składów odnośnie znaczenia rzutów za 3 sprawia, że z sezonu na sezon powinniśmy wiedzieć jeszcze więcej tego typu prób.

Szczególnie, jeśli ta strategia okaże się zwycięska w playoffach i pozwoli np. Arce Gdynia wrócić z dużego deficytu punktowego, czy wygrać dzięki temu elementowi serię playoff.









W ostatnich 5 minutach legendarnego już meczu numer 5 między Anwilem a Stelmetem, włocławianie wrócili do meczu dzięki obronie i właśnie rzutom 3-punktowym. Praktycznie co druga próba Anwilu była z odległości 6.75 m lub dalszej.

Coraz popularniejsze stają się niższe ustawienia, z rzucającymi z dystansu „czwórkami”, a nawet centrami co również dokłada swoją cegiełkę do ewolucji gry.

Należy również pamiętać o rewolucji analitycznej i zmniejszeniu liczby rzutów z półdystansu. Nie mam w tej sprawie danych, ale Arka wygląda na zespół inspirowany Houston Rockets. Rzuty z półdystansu to jedno, a brak w PLK podkoszowych grających dobrze tyłem do kosza i niska efektywność tych zagrań to druga kwestia. I logika podpowiada, że warto wymienić rzuty z post up centrów, na rzuty w kontrze lub za 3 punkty.

Kolejny sezon prawdopodobnie znów przyniesie nam jeszcze więcej punktów, bo 3 ciągle będzie większe od 2, a wartość rzutów spod kosza i za 3 punkty, będzie większa od rzutów z półdystansu, których jeszcze pozostało sporo.

Mix wyższego tempa, rzutów za 3 punkty oraz dalszej zmiany selekcji rzutowej powinien sprawić, że za rok o tej porze będzie można napisać podobny tekst.

Jacek Mazurek, @PulsBasketu

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>