PZBUK Typ Dnia: Anwil bliżej awansu

Włocławianie wygrali dwa mecze z rzędu z Arką, co z pewnością zbudowało w nich pewność siebie. Zespół z Gdyni znów zagra bez Roberta Upshawa. Typujemy, że Anwil wygra decydujący mecz, a jeśli przegra, to o włos.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Anwil +2, za 1,90 w PZBUK

Włocławianie przyjeżdżają do Gdyni w zupełnie odmiennych nastrojach niż z niej wyjeżdżali. Jest już 2:2, Anwil odrobił straty i zyskał tak bardzo potrzebną pewność siebie przed decydującym spotkanie. Warto przypomnieć, że zespół Igora Milicicia przełamał się po 5 kolejnych porażka w tym sezonie z Arką.

Gdynianie z kolei nie mogą czuć się faworytami. We Włocławku na wyższe obroty wskoczył James Florence, ale to i tak było za mało na Anwil. Zmiennicy nie dali tyle, ile w pierwszych dwóch meczach, a presja z każdą minutą przecież rośnie.

Dodatkowo Arka straciła Roberta Upshawa. Jego strata bardzo boli, o czym możesz przeczytać TUTAJ>>. Gdynianie w tej chwili mają tylko dwóch nominalnych podkoszowych – Dariusza Wykę i Adama Łapetę, którzy jednak we Włocławku zagrali poniżej oczekiwań.

Anwil natomiast ma w swojej grze jeszcze rezerwy. Ivan Almeida dość mocno został ograniczony w trzech ostatnich spotkaniach, a i Kamil Łączyński może grać zdecydowanie lepiej. Od ich dyspozycji będzie zależało naprawdę wiele.

Typujemy, że Anwil wygra mecz numer 5 w tej serii, albo przegra go o włos, tzn. nie wyżej, niż 2 punktami.

Mecz w niedzielę o 20:00. Transmisja w Polsacie Sport.

Typ PK: Anwil +2, za 1,90 w PZBUK

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>