PZBUK Typ Dnia: Anwil odpowie w meczu numer 5

Czwarty mecz finału był najsłabszym występem Anwilu w serii, a mimo to włocławianie przegrali zaledwie 1 punktem. Typujemy, że w 5. meczu znów zobaczymy zacięte spotkanie, a Anwil nie przegra więcej niż 3 punktami.

Typ PK: Anwil + 4 pkt. (nie przegra wyżej niż 3 lub wygra), w PZBUK za 1,90

Tegoroczne finały są bardzo zacięte, o czym świadczy wynik 2:2, jak i przebieg poszczególnych spotkań (oprócz trzeciego). Mimo to, minimalnie lepsze wrażenie w tych czterech spotkaniach zrobił Anwil, który długimi minutami potrafił dominować w tej serii.

Było już 2:1 dla ekipy z Włocławka, ale torunianie skutecznie odpowiedzieli. Mecz numer cztery był jednym z lepszych Polskiego Cukru w tej serii i jednocześnie najgorszym Anwil w finałach, a może nawet w całych playoffach (szczególnie pierwsza połowa). Mimo to Anwil był bardzo bliski zwycięstwa, które ostatnim rzutem zabrał Aaron Cel.

Wraz ze zwycięstwem Polskiego Cukru we Włocławku padł także mit o przewadze parkietu. Oba zespoły wygrywały już na parkiecie przeciwnika, a licząc mecze w trakcie sezonu zasadniczego, to nawet częściej wygrywali goście niż gospodarze.

Twarde Pierniki są minimalnym faworytem piątego starcia, być może ostatnie zwycięstwo sprawiło także, że morale poszybowały mocno do góry, jednak Anwilu nie można lekceważyć. W nie tak beznadziejnej sytuacji przecież już byli – w półfinale z nożem na gardle wygrali 3 spotkania z rzędu i awansowali do finału.

Także nie można zapominać w kontekście tego meczu o kontuzji Roba Lowery’ego, który nawet jeśli zagra, to możliwe, że z bólem, co może go mocno ograniczyć. Amerykanin był najważniejszym graczem torunian w zwycięstwie w czwartym spotkaniu i ciężko jest sobie wyobrazić zwycięstwo torunian bez jego dobrej dyspozycji.

Typujemy więc, że znów zobaczymy bardzo wyrównane widowisko, a Anwil nie przegra więcej niż 3 punktami, a może nawet wygra.

Mecz w niedziele o 17:30, transmisja w Polsacie Sport.

Typ PK: Anwil +4 pkt., w PZBUK za 1,90

