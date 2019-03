PZBUK Typ Dnia: Anwil wyraźnie pokona Legię

Limit wpadek został już przez włocławian wykorzystany. Typujemy, że Anwil, który wie jak to jest grać co 3 dni, po raz kolejny pokaże swoją siłę w starciu ze słabszym rywalem i wygra z Legią przynajmniej 8 punktami.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Anwil -7 (wygra wyżej niż 7), kurs w PZBUK 1,68

W pierwszym starciu między tymi zespołami Anwil rozgromił w warszawskiej Arenie Ursynów Legię 103:72. To był pokaz siły włocławskiej drużyny i chyba jeden z najlepszych meczów w tym sezonie w jej wykonaniu.

W lidze Anwil od 2 listopada przegrał tylko 2 razy (wygrał 15), z Arką Gdynia i ostatnio z AZSem Koszalin – oba u siebie. Bolesna była szczególnie ta druga porażka, która wypchnęła włocławian poza pierwszą trójkę w tabeli.

Jednak mecz z HydroTruckiem Radom pokazał, że w zespole Igora Milicicia pojawiła się sportowa złość i wreszcie Anwil zagrał na własnym parkiecie tak jak przystało na faworyta i mistrza. Pokonał gości aż 97:73.

Legia natomiast z ostatnich 6 meczów wygrała zaledwie 2 i to z najsłabszymi zespołami w PLK – Treflem Sopot i Spójnią Stargard, z którą na dodatek miała małe kłopoty.

Zespół Tane Spaseva walczy o playoffy, ale pewnej różnicy talentu przeskoczyć nie potrafi. Legioniści dodatkowo na wyjeździe mają bilans 4-7.

Typ PK: Anwil -7 (wygra wyżej niż 7), kurs w PZBUK 1,68

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>