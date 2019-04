PZBUK Typ Dnia: Anwil z szansami w Zielonej Górze

Poobijany i zmęczony Stelmet wciąż jest faworytem u bukmacherów, choć to za Anwilem przemawia wiele argumentów. Typujemy, że zmotywowany i mający mnóstwo czasu na przygotowanie do tego meczu Anwil, przynajmniej doprowadzi do wyrównanej końcówki lub to spotkanie wygra.

W pierwszym pojedynku między tymi ze zespołami, we Włocławku, Anwil wygrał 93:84. To gospodarze w tamtym spotkaniu dominowali, a mecz przez większość czasu był przez nich kontrolowany.

Dzisiejszy mecz (godz. 17.45, Polsat Sport Extra) dla Anwilu jest bardzo ważny. Chodzi o przełamanie i zmazanie plamy w postaci porażek z ligowymi średniakami lub kandydatami do spadku. Ewentualna porażka włocławian prawdopodobnie zepchnie ich także na 4. miejsce, co będzie oznaczać serię w ćwierćfinale z Arged BMSlam Stalą.

O motywacje można być raczej spokojnym jeśli chodzi o Anwil. O przygotowanie także – Igor Milicić miał aż 11 dni na przygotowanie swojego zespołu do tego meczu. Stelmet w tym czasie grał praktycznie co 2-3 dni – w PLK i w dalekiej Rosji w ramach ligi VTB.

Do zmęczenia zielonogórzan dochodzą także kontuzję. Jak wynika z doniesień Jacka Białogłowego z Radia Zielona Góra, w środowym meczu występ Jarosława Mokrosa jest wykluczony (złamany palec), Kodiego Justice’a też raczej na parkiecie nie zobaczymy (wybity bark), urazu w meczu z Chimkami doznał Gabe DeVoe, a cały czas daleki od formy (zbędne kilogramy) jest Thomas Kelati.

Pomimo nie jakiś wielkich ról w zespole wyżej wymienionych, to jednak brak zabezpieczenia polskiej rotacji może być dla Stelmetu problemem w tym meczu. Biorąc pod uwagę sytuację zmęczeniowo-urazową, typujemy, że Anwil nie powinien przegrać więcej niż 4 punktami i będzie walczył o zwycięstwo w tym spotkaniu.

