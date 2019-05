PZBUK Typ Dnia: Anwil znów będzie blisko Arki

Druga połowa meczu numer 1 dała sporo podstawy do tego by sądzić, że Anwil jest w stanie wywieźć z Gdyni korzystny dla siebie wyniki 1:1. Typujemy, że włocławianie nie przegrają więcej niż 4 punktami i będą blisko wygranej, a może nawet to zwycięstwo wyrwą.

Typ PK: Anwil +4,5 (nie przegra wyżej niż 5 lub wygra), za 1,89 w PZBUK

Pierwsze spotkanie między Anwilem, a Arką pokazało, jak bardzo wyrównana jest to para. Arka ostatecznie wygrała 94:91, ale dopiero po bardzo emocjonującej końcówce, do której doprowadził Anwil odrabiając 21 punktów straty.

Nie obyło się bez wielkich kontrowersji, które mocno rzucają cień na mecz numer 1. Brak faulu niesportowego Krzysztofa Szubargi podrażnił wszystkich związanych z Włocławkiem, także zawodników, w których ta sytuacja może wyzwolić dodatkowe pokłady motywacji i sportowej złości.

Linia sędziowania będzie znów bardzo ważna. Po pierwszym meczu raczej należy się spodziewać, że arbitrzy meczu numer 2 nie będą chcieli dopuścić do ostrej gry, co będzie działało na niekorzyść fizycznie i agresywnie broniącej Arki.

Pierwsza połowa meczu numer 1 to koncert gry zespołu z Gdyni. Ciężko przypuszczać, by dali radę zagrać jeszcze raz tak dobrze, a także że Anwil na to pozwoli.

Również można doszukiwać się aspektu zmęczeniowego po stronie Arki, która nie grała już w drugiej połowie na takiej intensywności jak w pierwszej. Warto przypomnieć, że gdynianie mają w nogach 2 mecze więcej w ćwierćfinale, a dodatkowo rotacja jest uszczuplona o minuty Marcela Ponitki i Jakuba Garbacza, którzy na parkiecie przebywali zaledwie kilka sekund.

Drugi mecz to także czas, przy tak wyrównanej parze, na odpowiedź trenera drużyny przegranej. Można być pewnym, że Igor Milicić zaskoczy czymś w drugim pojedynku, co pomóc Anwilowi w zwycięstwie.

Typujemy, że włocławianie nie przegrają meczu numer dwa więcej niż 4 punktami. Doprowadzą znów do zaciętej końcówki, albo wręcz to spotkanie wygrają.

Mecz w sobotę o 20:30. Transmisja w Polsat Sport Extra

