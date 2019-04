PZBUK Typ Dnia: Anwil zrehabilituje się w Lublinie

Po wpadce w Starogardzie Gdańskim, Anwil z pewnością będzie chciał się odbudować. Nie ma już miejsca na pomyłki, szczególnie, że tuż za plecami w tabeli jest Stal, która ma apetyt na przewagę parkietu w ćwierćfinale. Typujemy, że włocławianie wygrają w Lublinie pewnie – 6 lub więcej punktami.

W pierwszym spotkaniu, we Włocławku, Anwil pokonał Start 90:80. Najlepszym strzelcem rottweilerów był Michał Michalak, które w tym spotkanie jeszcze nie wystąpi. Po stronie Startu najskuteczniejszy był Joe Thomasson – 10 punktów.

Start wciąż ma matematyczne szanse na playoffy, jednak ostatnia porażka ze Spójnia praktycznie je przekreśliła. Zespół Davida Dedka zawiódł w tym spotkaniu nie potrafiąc pokonać o wiele niżej notowanego rywala.

Anwil ma za sobą trudne momenty. Przegrali 3 z ostatnich 4 meczów i sytuacja zrobiła się nieco nerwowa. Mimo problemów, gra włocławian, szczególnie w ataku, zaczyna wyglądać naprawdę obiecująco. Dodatkowo nie można zapominać o świetnym bilansie Anwilu na wyjazdach, czyli 11-3.

Włocławianie borykają się ze sporymi problemami w defensywie. Mają także kłopoty z zamknięciem meczów i pewnymi wygranymi. Jednak dziury w obronie najbardziej widoczne są przy szybkiej i nieco improwizowanej grze rywali.

Start takim zespołem nie jest, choć trener Dedek przy każdym ataku wykrzykuje charakterystyczne „push!” zachęcające do szybszego przejścia do ataku. Dodatkowym problemem lublinian jest brak zawodnika, który byłby w stanie zatrzymać Ivana Almeidę – Joe Thomasson mimo wszystko chodzi w innej kategorii wagowej.

Tym razem typujemy, że Anwil się przełamie i pewnie pokona Start chcąc przy tym podbudować morale i rozpędzić się przed najważniejszymi meczami ze Arged BMSlam Stalą. Mecz w sobotę o godz. 12.40, transmisja w Polsacie Sport.

Typ PK: Anwil -5,5 pkt., w PZBUK za 1,90

