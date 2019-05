PZBUK Typ Dnia: Arka i Anwil postawią na obronę

Trenerskie szachy, wielka walka, niska skuteczność i agresywna obrona – tego spodziewamy się w pierwszym starciu Arki z Anwilem. Typujemy, że w meczu padnie mniej niż 171 punktów.

Typ PK: Poniżej punktów 171 w meczu, w PZBUK za 1,90

W pierwszym meczu, otwierającym sezon regularny, padł bardzo wysoki wynik, 98:89 dla Arki. Zespoły jeszcze się nie znały, grały na świeżości, a rzuty po prostu wpadały. Jednak pojedynek w drugiej rundzie przyniósł już tylko 149 od obu ekip. W Pucharze Polski padło ich w sumie już tylko 164.

Gdynianie potrafili w tym sezonie, w 3 meczach w sumie, zatrzymać Anwil poniżej 40% skuteczności z gry.

Ta seria to będą przede wszystkim trenerskie szachy, głównie te w obronie. Anwil w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym powstrzymał Arged BMSlam Stal na średnio 84 punktach, a Arka Legię na 75 (samemu rzucając zaledwie 79).

Arka to od mniej więcej połowy sezonu najlepsza obrona ligi. Anwil w tym momencie jest na 5. miejscu w tej klasyfikacji i z każdym kolejnym meczem poprawia swój wynik jeśli chodzi o defensywny ranking.

Do tego nie można zapomnieć o aspekcie zmęczeniowym, szczególnie po stronie Arki Gdynia. Przemysław Frasunkiewicz nie stosował szerokiej rotacji w ćwierćfinałach, a jego liderzy mają w nogach więcej o 2 mecze niż ich rywale z Włocławka.

Pierwszy mecz serii (i to takiej serii) to także spora dawka emocjonalna dla zawodników, co może przełożyć się na słabszą skuteczność niż zazwyczaj. Typujemy, że w meczu otwierającym zmagania w półfinale padnie w sumie mniej niż 171 punktów.

Mecz w czwartek o 17:45.

Typ PK: Poniżej 171 punktów, w PZBUK za 1,90

