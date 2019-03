PZBUK Typ Dnia: Arka mocna także w Ostrowie

W Gdyni wygrała Arka, finał Pucharu Polski po zaciętym meczu wygrała Stal. Typujemy, że w niedzielnym ligowym szlagierze (godz. 12.40) znów zobaczymy wyrównany pojedynek, w którym Arka nie przegra wyżej niż 4 punktami.

Typ PK: Arka +4,5 (nie przegra wyżej niż 4 punktami) w PZBUK za 1,90

W ostatnim pojedynku między tymi drużynami wygrała Stal, 77:74. Był to finał Pucharu Polski, a zespół z Gdyni osłabiony był wtedy poważnymi brakami kadrowymi. W pierwszej kolejce z kolei wygrała Arka, 86:73 na własnym parkiecie.

Tamten mecz pokazał spore wady ostrowian. Koszmarny mecz zagrał Scott, a cały zespół nie miał argumentów przeciwko ułożonej drużynie z Gdyni.

Teraz już Stal to zespół nieco inny, na pewno lepszy, o czym świadczy chociażby ostatnia demolka w Koszalinie. Dodatkowo w niedziele zadebiutować może Casper Ware, czyli najgłośniejszy transfer ostatnich dni okienka.

Jednak AZS to nie Arka, która jest samodzielnym liderem tabeli. Gdynianie mają co prawda za sobą wysokie porażki z czołówką na wyjazdach, ale to było kilka miesięcy temu. Zespół Przemysława Frasunkiewicza od połowy listopada przegrał w lidze raz – w Toruniu. W sumie 17 zwycięstw, a teraz seria 10 z rzędu.

Stal w lidze z czołówką wygrała tylko raz – na początku sezonu ze Stelmetem. Potem oczywiście były zwycięstwa w Pucharze Polski, jednak wtedy ani Stelmet, ani Arka nie były w pełni sił na te spotkania.

Typujemy, że Arka nie przegra wyżej niż 4 punktami. Ostatni mecz z Polpharmą musiał pobudzić mentalnie zespół Przemysława Frasunkiewicza. Poza tym gdynianie mają w swoich szeregach Jamesa Florence’a, który ma coś do udowodnienia za wspomniany finał Pucharu Polski. Zmotywowany Florence to ogromne zagrożenia, prawda Zielona Góro?

Typ PK: Arka +4,5 (nie przegra wyżej niż 4 punktami) w PZBUK za 1,90

