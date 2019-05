PZBUK Typ Dnia: Arka powalczy o zwycięstwo ze Stelmetem

W starciu o brązowym medal kluczowe będzie przygotowanie mentalne i motywacja, o którą może być trudniej w będącym już trochę na wakacjach Stelmecie Enei BC. Typujemy więc, że Arka nie przegra większą różnicą niż 6 punktów.

Stelmet miał aż 9 dni przerwy między meczami półfinałowymi (przegrana z Polskim Cukrem Toruń 0:3), kiedy Arka swoje ostatnie spotkanie rozegrała 5 dni temu (porażka 2:3 z Anwilem Włocławek).

W przypadku gry o brązowy medal zdaje się, że to bycie w rytmie jest lepszym rozwiązaniem. Przygotowanie mentalne do walki o medal pocieszenia jest niezwykle ważne.

Zielonogórzanie nieco bez życia byli już w trakcie serii z Twardymi Piernikami. Tak utytułowany skład także gry o brązowy medal raczej nie będzie traktować bardzo priorytetowo. Arka też oczywiście może mieć z tym kłopot, jednak historia tej drużyny jest nieco inna.

Nowa Arka i Przemysław Frasunkiewicz jako trener pierwszy raz zagrają o medal, co na pewno jest dodatkową motywacją. Tak samo obecność Jamesa Florence’a, który na Stelmet zawsze jest niezwykle zmotywowany, a także będzie chciał się zrehabilitować za nie najlepszy mecz numer 5 z Anwilem.

Oprócz aspektu mentalnego nie można zapominać także o formie sportowej zespołu z Zielonej Góry. Stelmet w półfinale nie wyglądał na zespół medalowy i wypadł zdecydowanie najsłabiej z całej najlepszej czwórki.

W ostatnim meczu pomiędzy tymi drużynami gdynianie wygrali 78:65 i to właśnie Florence był bohaterem. Na początku sezonu zdecydowanie wygrał za to Stelmet 113:93, choć oba zespoły od tamtego czasu nieco się zmieniły.

Typujemy, że Arka mocno postawi się w Zielonej Górze i wróci do Gdyni z korzystnym wynikiem – minimalną porażką albo zwycięstwem.

Mecz w piątek o 17:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

