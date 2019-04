PZBUK Typ Dnia: Arka z Cukrem twardo o 1. miejsce 

Mecz świąteczny, który jednocześnie będzie pojedynkiem o pierwsze miejsce w tabeli na koniec sezonu zasadniczego. Typujemy, że w starciu Arki Gdynia z Polskim Cukrem Toruń zobaczymy fizyczny i mocno defensywny pojedynek, w którym padnie mniej niż 171 punktów.

Typ PK: poniżej 170,5 punktu w meczu, za 1,90 w PZBUK

W pierwszym spotkaniu Polski Cukier Toruń pewnie pokonał zespół z Gdyni 96:73. Aż 6 zawodników Twardych Pierników zdobyło 10 i więcej punktów. Najwiecej uzbierał Michael Umeh – 19, który wraca do składu po zawieszeniu spowodowanym kłótnią z trenerem Dejanem Mihevcem po meczu w Starogardzie Gdańskim.

Ostatni mecz torunian przeciwko Arged BMSlam Stali zakończył się ich zwycięstwem 86:67. Polski Cukier przede wszystkim bardzo dobrze bronił, co jest dobrym prognostykiem przed fazą playoff. Jeśli chodzi o powstrzymanie Arki, to ograniczenie Caspera Ware daje nadzieje na skuteczną defensywę także przeciwko Jamesowi Florence’owi.

W meczu z Arką, Dejan Mihevc będzie już miał prawdopodobnie do dyspozycji Cheikha Mbodja i Przemysława Karnowskiego. Gra z takimi środkowymi powinna w teorii oznaczać spowolnienie gry i, co za tym idzie, niski wynik na koniec spotkania.

Dopiero z Treflem, pierwszy raz od 9 w spotkań, w meczu Arki padło 90 punktów. Gdynianie ostatnio grają wolniej niż kilka miesięcy wstecz. Także o wiele lepiej i fizycznie bronią, czego dowodem są skromne zdobycze punktowe rywali zespołu Przemysława Frasunkiewicza.

Świąteczny mecz będzie prawdopodobnie starciem o pierwsze miejsce w tabeli na koniec sezonu zasadniczego. Ciężar gatunkowy tego meczu także nie będzie sprzyjał popisom strzeleckim. W tym spotkaniu spodziewamy się fizycznej walki i niskiego wyniku. Typujemy, że padnie ich w sumie mniej niż 171.

Mecz w świąteczny poniedziałek, o godz. 17.45, transmisja w Polsacie Sport.

