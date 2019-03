PZBUK Typ Dnia: Armia Czerwona w Zielonej Górze

W poniedziałek o godz. 19:00 Stelmet, w ramach rozgrywek VTB, będzie podejmować legendarne CSKA Moskwa. O wygraną będzie niezmiernie trudno, ale typujemy, że polski zespól jest w stanie w tym meczu pokazać się z dobrej strony.

Typ PK: Stelmet +19,5 (nie przegra wyżej niż 19 punktami), kurs w PZBUK 1,68

Do Zielonej Góry nie przyjechał najlepszy strzelec CSKA, Nando De Colo, nie zagra także Kyle Hines, czyli podstawowy gracz podkoszowy ekipy z Moskwy. Mimo to goście dysponują gwiazdorskim składem, a na parkiecie powinni zameldować się tacy gracze jak Will Clyburn, czy Sergio Rodriguez.

CSKA Moskwa to aktualnie druga siła w Eurolidze, a także lider ligi VTB. W pierwszym meczu Stelmet przegrał w stolicy Rosji 78:102. Zwycięstwo w rewanżowym spotkaniu w Zielonej Górze należy do tych z gatunku teoretycznie niemożliwych, ale Stelmet w swojej historii ma już kilka wygranych z europejskimi markami.

Już w Moskwie zielonogórzanie pokazali, że momentami są w stanie być przeciwnikiem dla CSKA. Rosyjski zespół w tym tygodniu czeka jeszcze spotkanie z Panathinaikosem Ateny. Mobilizacja Stelmetu będzie na pewno wysoka, jest okazja, aby pokazać się kibicom z lepszej strony po porażce w Gdyni. Tego samego nie można powiedzieć o rywalach, dla których to raczej mecz z gatunku „wygrać jak najmniejszym nakładem sił”.

Mecz odbędzie się w poniedziałek o 19:00, transmisja w Eurosport 1

