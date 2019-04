PZBUK Typ Dnia: AZS Koszalin utrzyma się w Krośnie

W niedzielę dojdzie do ostatniego meczu Miasta Szkła na własnym parkiecie w PLK w tym sezonie. Do Krosna przyjeżdża także walczący o utrzymanie AZS Koszalin, który podobnie jak gospodarze, nie wygrał od kilku spotkań. Typujemy, że mający więcej doświadczenia zespół z Koszalina wygra więcej niż 1 punktem.

Dla obu zespołów to być może najważniejszy mecz w tym sezonie. AZS dzięki wygranej może zapewnić sobie pewne pozostanie w lidze, a Krosno zepchnie na ostatnie miejsce Trefla Sopot. W pierwszym meczu wygrał AZS, 99:94.

Dla Miasta Szkła będzie to 3 z rzędu, zarazem ostatni, mecz we własnej hali w tym sezonie. W poprzednich dwóch wyraźnie przegrali z także bijącym się na dole tabeli HydroTruckiem Radom 76:92 i z Legią Warszawa 85:88.

Ten ostatni mecz został przegrany trochę na własne życzenie. Krośnianie na końcu totalnie się pogubili, podejmowali złe decyzję, źle także realizowali ustalenia przyjęte na czasie. Taka porażka na pewno nie wpłynęła dobrze na morale w zespole.

AZS także nie wygrał już od prawie miesiąca, ale nie ma wątpliwości, że to Marek Łukomski ma w składzie lepszych i bardziej doświadczonych zawodników. Poszerzyło się także jego pole manewru – doszedł weteran Qyntel Woods, po kontuzjach wrócili Marko Tejić i Drew Brandon.

Doświadczenie to na pewno największy atut AZS-u. Oprócz Woodsa, w ich składzie jest także Torey Thomas, który jest prawdziwym generałem zespołu. Typujemy, że AZS jest w stanie wygrać to spotkanie więcej niż 1 punktem. Mecz w niedzielę, o godz. 17.00.

Typ PK: AZS -1,5 (wygra więcej niż 1 punktem) za 1,92 w PZBUK

