PZBUK Typ Dnia: Bezpieczna wygrana Polskiego Cukru

Kilka dni temu Polski Cukier Toruń pokonał na własnym parkiecie King Szczecin różnicą 16 punktów. Typujemy, że Twarde Piernik także z przytupem rozpoczną playoffy i wygrają więcej niż 6 punktami.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Polski Cukier -6 (wygra więcej niż 6 punktami), za 1,92 w PZBUK

W pierwszej rundzie, w Szczecinie, mecz był bardzo zacięty, a Polski Cukier wygrał 98:95, mimo że przez większość trwania meczu przegrywał i to dość wysoko.

W drugim meczu sezonu regularnego, rozgrywanym w ostatnią niedzielę, torunianie także wygrali, tym razem 87:71. W tym meczu nie zagrali Tauras Jogela i Aaron Cel, czyli podstawowymi zawodnicy po jednej i drugie stronie.

Na ostatnie 5 meczów z czołówka, King wygrał jeden, w Gdyni, resztę przegrał przynajmniej 7 punktami. Ich udział w playoff to spore osiągnięcie, zważywszy na problemy, z jakimi musiał się w tym sezonie mierzyć ten zespół. W meczu zabraknie rezerwowego rozgrywającego Chaza Williamsa, który wyjechał do USA z powodów rodzinnych.

W rywalizacji z Polskim Cukrem stoją raczej na straconej pozycji. Torunianie mają sporą przewagę jakości, umiejętności i doświadczenia, przede wszystkim na ławce trenerskiej. Dla Łukasza Bieli ten sezon to debiut w roli pierwszego szkoleniowca.

Brak Aarona Cel w zespole Twardych Pierników pobudził nieco Damiana Kuliga, który w ostatnich meczach był bardzo dobry. Tam gdzie King jest najmocniejszy, czyli właśnie pod koszem, Polski Cukier również ma swoje silne punkty.

Typujemy, że w pierwszym meczu (piątek, godz. 17.45) torunianie zaznaczą swoją przewagę w tej serii i wygrają przynajmniej 7 punktami.

Typ PK: Polski Cukier -6 (wygra więcej niż 6 punktami) za 1,92 w PZBUK

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>