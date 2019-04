PZBUK Typ Dnia: Bitwa w Toronto

76ers z pewnością za wszelką cenę będą chcieli wyrwać zwycięstwo w Toronto, a do tego potrzebują znacznie lepszej defensywy. Raptors z kolei imponują obroną od początku playoff, dlatego spodziewamy się, że padnie mniej niż 220 punktów w tym spotkaniu.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Poniżej 220 punktów za 1,92 w PZBUK

Pierwszy mecz to niewątpliwie wielki mecz Kawhia Leonarda. Gwiazda Raptors skradła show, jednak nie można zapomnieć o świetnej defensywie zespołu z Kanady, który zatrzymał rywali z Filadelfii na zaledwie 95 punktach.

W I rundzie, w serii z Orlando Magic, tylko dwa razy zsumowany wynik danego spotkania był powyżej 200, a tylko raz powyżej 220 – 221 (na 5 meczów). Raptors imponują obroną, ale także grają w ataku zdecydowanie wolniej niż poprzedni rywale 76ers, czyli Brooklyn Nets.

W znakomitym meczu pod względem ofensywnym (52% z gry) Raptors i tak zdobyli zaledwie 108 punktów. W tych playoff ich najlepszy wynik to zaledwie 115.

76ers z kolei mieli wyraźne problemy z defensywą Toronto. Zespół z Kanady ma graczy w swoim składzie, którzy są w stanie fizycznie przeciwstawić się bardzo atletycznej drużynie z Filadelfii. Przykładem jest chociażby Marc Gasol, który jak żaden inny gracz w NBA potrafi schować Joela Embiida do kieszeni.

Typujemy, że zobaczymy niezbyt szybki mecz (76ers zagrają więcej przez low post Embiida), a co za tym idzie wynik końcowy naszym zdaniem nie przekroczy 220 punktów.

Mecz w nocy z poniedziałku na wtorek o 2:00

Typ PK: Poniżej 220 punktów za 1,92 w PZBUK

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>