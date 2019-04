PZBUK Typ Dnia: Brooklyn Nets znów postraszą Sixers

Nets zaskoczyli w pierwszym meczu 76ers na ich parkiecie i wygrali 111:102. W nocy z poniedziałku na wtorek Filadelfia znów będzie faworytem, ale typujemy, że przy możliwym braku Joela Embiida, Nets także w drugim spotkaniu powalczą o zwycięstwo.

Typ PK: Nets +8 (nie przegra więcej niż 7 punktami) w PZBUK za 1,90

Najważniejszą sprawą w przypadku tej rywalizacji jest zdrowie Joela Embiida, niekwestionowanego lidera 76ers. Kameruńczyk ma problemy z lewym kolanem i już w pierwszym meczu wybiegł na parkiet nie w pełni zdrowy i zagrał tylko 24 minuty.

Jego status na drugie spotkanie jest określany jako „questionable”. Embiid przeciwko Nets zdobywa średnio 30 punktów, a jego brak w tej serii może się skończyć dla 76ers tragedią.

Filadelfia ma bardzo mocną pierwszą piątkę, ale i bardzo krótką ławkę rezerwowych. Jedynym zawodnikiem, który wniósł coś na parkiet w pierwszym meczu był Boban Marjonović, który zdobył 13 punktów.

Trener Nets, Kenny Atkinson wie gdzie leżą słabe punkty 76ers, a jego zespół był w stanie skutecznie punktować rywala na parkiecie. Więcej o tym przeczytasz w tekście Łukasz Woźnego (TUTAJ >>).

Typujemy, że Nets nie przegrają tego spotkania więcej niż 7 punktami. 76ers z pewnością są faworytami, ale jak pokazał pierwszy mecz tej serii, Brooklyn to bardzo niewygodny przeciwnik dla zespołu z Filadelfii.

