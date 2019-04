PZBUK Typ Dnia: Celtics muszą być lepsi od Pacers

Mecz o przewagę parkietu w playoff właśnie w tej parze. Pacers i Celtics zmierzą się w pierwszej rundzie playoff na Wschodzie, jednak na dziś nierozwiązana jest kwestia przewagi parkietu – oba zespoły mają bilans 47-32. Typujemy, że Celtics mogą wygrać to spotkanie.

Typ PK: Celtics w PZBUK za 2,00

Boston w tym sezonie zawodzi i nie gra na miarę oczekiwać. Co innego można powiedzieć o Indiana Pacers, którzy nawet pomimo braku Victora Oladipo radzą sobie zaskakująco dobrze.

Celtics i Pacers w tej chwili mają taki sam bilans. 47-32 i zajmują 4. i 5. miejsce w Konferencji Wschodniej. To oznacza, że w pierwszej rundzie playoff zagrają przeciwko sobie. Jedna nie wyjaśniona jest sprawa przewagi parkietu – zwycięzca tego meczu najprawdopodobniej uzyska właśnie ten przywilej.

Przed kilkoma dniami w Bostonie Celtics pokonali Pacers 114:112. 30 punktów zdobył Kyrie Irving, a 27 Bojan Bogdanović. Celtics po tym meczu przegrali z Nets i dwukrotnie ograli Heat. Pacers z kolei przegrali z Magic i dwa razy pokonali Pistons. Forma obu drużyn jest na bardzo podobnym poziomie, tak jak wskazywałby na to ich bilans.

Na końcu jednak to w składzie ekipy z Bostonu jest więcej talentu i umiejętności. Boston powinien chcieć za wszelką cenę wygrać to spotkanie, ponieważ seria playoff z Indiana Pacers bez przewagi parkietu może się okazać dla nich trudniejsza niż się może wydawać (Pacers we własnej hali mają bilans 29-10).

Typujemy, że Celtics wygrają to spotkanie i zapewnią sobie przewagę własnego parkietu przed pierwszą rundą playoff.

Typ PK: Celtics w PZBUK za 2,00

