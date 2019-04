PZBUK Typ Dnia: Celtics uciekną na 3-0

Boston Celtics w serii z Indiana Pacers prowadzą już 2-0. Tym razem mecz rozegrany będzie w Indianapolis, jednak mimo to typujemy, że silniejsi Celtics mogą wygrać kolejne spotkanie i znacznie przybliżyć się do wygrania serii.

Typ PK: Celtics wygrają, w PZBUK za 2,20

Celtics obronili swój parkiet w pierwszych dwóch meczach serii z Indiana Pacers. W spotkaniu rozpoczynającym pierwszą rundę na Wschodzie wygrali 84:74, w drugim 99:91.

Boston był w obu tych spotkaniach drużyną lepszą, choć w obu troszkę pachniało niespodzianką. Jednak argumenty czysto sportowe są zdecydowanie po stronie Celtics.

TD Garden to ich ogromny atut, jednak na wyjazdach także potrafią wygrywać z mocnymi rywalami, a już na pewno z Indiana Pacers. Pod koniec sezonu regularnego pokonali zespół prowadzony przez Nate’a McMillana w Indianapolis aż 117:97 dzięki czemu zapewnili sobie przewagę parkietu w playoff w tej parze.

Talent, żelazna obrona i Kyrie Irving to największe przewagi Celtics. Pacers nie mają koszykarza o takim potencjale jak gwiazdor Bostonu, a może i nawet inni gracze pierwszej piątki Celtics są lepsi niż ktokolwiek z Pacers.

Pacers u siebie w sezonie regularnym grali więcej jak dobrze (bilans 29-12), jednak w playoffowej serii mają zdecydowanie mniej argumentów niż Boston. Duża odpowiedzialność w ataku spoczywa na Bojanie Bogdanoviciu, na którego wydaje się, że Celtics znaleźli już sposób.

Typujemy, że Celtics i tym razem mogą wygrać i tym samym mocno przybliżą się do drugiej rundy playoff na Wschodzie. Mecz odbędzie się w nocy z piątku na sobotę, o godz. 2.30 polskiego czasu.

