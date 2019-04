PZBUK Typ Dnia: Clippers rzucą się do obrony

Po nieudanym meczu numer 3, LA Clippers będą chcieli się zrehabilitować i dotrzymać kroku Golden State. Spodziewamy się, że być może ostatni już mecz w Los Angeles w sezonie będzie bardziej zacięty niż poprzedni i padnie w nim mniej niż 235 punktów.

Typ PK: Poniżej 235 punktów w meczu, za 1,92 w PZBUK

To zdecydowanie najbardziej ofensywna seria pierwszej rundy playoff w NBA. W pierwszych meczach padło odpowiednio 225, 266 i 237 punktów. W ostatnim meczu Warriors pewnie pokonali Clippers 132:105.

Warriors talent ofensywny mają ogromny, jednak czwarte spotkanie to już dobry moment na pewne usprawnienia w defensywie i ograniczenie poczynań mistrzów NBA po atakowanej stronie boiska.

Clippers tylko w tym jednym meczu, gdzie fantastycznie zagrali z ławki Lou Williams i Motrezl Harrell, zdobyli więcej jak 105 punktów. Ciężko się spodziewać, by taki wyczyn udało im się powtórzyć po raz kolejny.

Niebagatelne znaczenie może mieć już także zmęczenie. To już czwarty mecz w tej serii, a dodatkowo będzie rozegrany o 21:30, ale czasu polskiego, czyli o 12:30 w Los Angeles.

Typujemy, że tym razem zobaczymy więcej niecelnych rzutów niż chociażby w ostatnim spotkanie, a co za tym idzie, że padnie mniej niż 235 punktów w tym meczu.

