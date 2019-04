PZBUK Typ Dnia: CSKA Moskawa zamelduje się w Final Four

CSKA Moskwa prowadzi w serii do 3 zwycięstw 2-1 z Baskonią i już w piątkowy wieczór będzie miało szansę na zapewnienie sobie awansu do Final Four. Typujemy, że Rosjanie wygrają piątkowe spotkanie więcej niż 3 punktami.

Typ PK: CSKA -3 (wygra 4 punktami lub więcej), w PZBUK za 1,90

W pierwszym meczu w Moskwie, CSKA rozbiło Kirolbet Baskonia 94:68. 19 punktów zdobył Sergio Rodriguez, a 12 dołożył Cory Higgins. W kolejnym meczu goście przełamali Rosjan i wyrównali stal rywalizacji na 1-1 wygrywając w Moskwie 78:68. Świetny tego dnia był Francuz Vincent Poirier, który zdobył 14 punktów i miał 15 zbiórek.

Seria przeniosła się do Hiszpanii. Znów znakomicie zagrał Poirier (19+15), ale nie wystarczyło to to zwycięstwa. CSKA wygrało 84:77, a aż 28 punktów zdobył Nando De Colo. Tym samym Rosjanie prowadzą 2:1 i już w piątkowy wieczór będą mieli okazje na zakończenie tej serii.

Przewaga talentu po stronie CSKA jest ogromna. Pokazały to już chociażby mecze w tej serii, kiedy w każdym kolejnym spotkaniu zespół z Moskwy miał innego lidera. Najpierw Rodriguez, potem Higgins i De Colo, a mecz na 20 punktów przed sobą ma pewnie jeszcze Will Clyburn.

Nieprzypadkowo wszyscy gracze wymienieni powyżej to obwodowi. Baskonia swoich przewag może szukać tylko pod koszem, gdzie dominuje Poirier. Mimo to, ciężko przypuszczać, by CSKA po dwóch takich spotkaniach w jego wykonaniu, nie przygotowała się lepiej na Francuza.

Typujemy, że CSKA zamknie tę serię już w piątek i zakwalifikuje się do Final Four, które z resztą zostanie rozegrane w maju właśnie w hali Baskonii. Mecz w piątek o 20:30

