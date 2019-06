PZBUK Typ Dnia: Cukier i Anwil postawią na obronę

Pierwsze spotkanie finałowe stało na wysokim poziomie pod względem gry w ataku obu zespołów. W drugim meczu finałowym spodziewamy się usprawnień defensywnych i wyniku, który w sumie nie przekroczy 174 punktów.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Poniżej 174 punktów w meczu, w PZBUK za 1,90

Pierwszy mecz przyniósł w sumie 185 punktów. Był bardzo dobry pod względem ofensywnym z obu stron. Jednak w drugim meczu należy się spodziewać uszczelnienia obrony z obu stron i zdecydowanie niższego wyniku.

W obu drugich meczach w tych playoff Anwil zdobywał mniej punktów niż w pierwszym starciu, a także tracił ich mniej. Włocławianie także w drugim spotkaniu finałowym muszą lepiej bronić jeśli myślą o zwycięstwie.

W meczach ligowych pomiędzy tymi zespołami padało w tym sezonie 156 i 169 punktów. W Superpucharze natomiast obie drużyny złożyły się na zaledwie 140 punktów.

Już przed serią mówiło się o tym, jak dobrze rzuty za 3 punkty broni Polski Cukier. Z kolei sami w pierwszym meczu trafili zaledwie 5 razy z dystansu. Mała liczba trójek powinna sprzyjać niskiemu wynikowi.

Obaj trenerzy doskonale zdają sobie sprawę, że to właśnie obroną wygra się te serię i to po tej stronie parkietu należy oczekiwać największych usprawnień w grze obu zespołów.

Typujemy więc, że w drugim meczu, który może mieć jeszcze większe znaczenie dla dalszych losów serii niż pierwszy, padnie w sumie mniej niż 174 punkty.

Mecz w sobotę o 18:00. Transmisja w Polsacie Sport Extra.

Typ PK: Poniżej 174 punktów, w PZBUK za 1,90

Na stronie PZBUK znajdziesz dziesiątki innych kursów i zakładów na koszykówkę, w tym na finały NBA. Rejestracja zajmuje chwilę, można jej dokonać TUTAJ >> lub klikając na poniższy baner.