PZBUK Typ Dnia: Cukier mocno zrewanżuje się Startowi

W pierwszym meczu tych drużyn Joe Thomasson nieprawdopodobnym rzutem zagwarantował zwycięstwo lublinianom. Tym razem nie spodziewamy się sensacji, rozsądniejsze wydaje się zagranie na pewną wygraną Polskiego Cukru.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Polski Cukier Toruń – TBV Start Lublin, wtorek, godz. 19:00

Typ PK: Polski Cukier -5.5 (wygra wyżej 6 punktami lub wyżej), kurs w PZBUK 2.00

Pierwszym mecz można określić wypadkiem przy pracy torunian, którzy jeszcze na 47 sekund przed końcem prowadzili 7 punktami! To była zdecydowanie jedna z najlepszych końcówek tego sezonu, Start wygrał mecz 93:91.

Jednak Polski Cukier u siebie takiego błędu nie popełni. Motywacja na to spotkanie powinna być wysoka, szczególnie że Anwil zaliczył wpadkę, a to oznacza, że torunianie mają jedną porażkę mniej i są przed włocławianami w tabeli.

W toruńskiej arenie przegrali tylko raz i to z Anwilem Włocławek. Każde inne spotkanie wygrywali wyraźnie, a najmniejszą różnicą były 4 punkty w meczu przeciwko Stelmetowi Zielona Góra. W ostatnim meczu dosyć pewnie pokonali Legię Warszawa 94:80, czyli zespół z poziomu Startu, też bijący się o playoffy.

Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe ekipy Davida Dedka, to największymi sukcesami w tym sezonie są wygrane z MKSem Dąbrowa Górnicza i GTK Gliwice. Z faworytów postraszyli nieco Arkę Gdynia, ale mimo to przegrali 5 punktami.

Typ PK: Polski Cukier -5.5 (wygra wyżej 6 punktami lub wyżej), kurs w PZBUK 2.00

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>