PZBUK Typ Dnia: Cukier obroni przewagę parkietu

Torunianie w ostatnim 7 meczach aż 5 razy pokonywali Stelmet Eneę BC, a do tego we własnej hali, w tym sezonie przegrali tylko raz. Typujemy, że obronią przewagę własnego parkietu i pokonają zespół z Zielonej Góry przynajmniej 4 punktami.

Typ PK: Polski Cukier -3,5 (wygra 4 punktami lub więcej), w PZBUK za 1,88

W sezonie dwukrotnie górą była drużyna z Torunia. W pierwszej rundzie, na własnym parkiecie, pokonali Stelmet 93:89. W drugim, po zwariowanej końcówce, Rob Lowery niezwykłym rzutem z połowy dał zwycięstwo 110:107.

Torunianie ze Stelmetem wygrali 5 z ostatnich 7 spotkań i wygląda na to, że mają patent na drużynę z Zielonej Góry. W poprzednim sezonie, w meczach o brąz, także górą był Polski Cukier.

Warto też zaznaczyć, że Arena Toruń to prawdziwa twierdza. W tym sezonie udało się tam wygrać tylko Anwilowi Włocławek, a każda inna drużyna została odprawiona z kwitkiem.

Polski Cukier także miał nieco więcej czasu na odpoczynek i przygotowanie się do tej rywalizacji. Wygrali serię z Kingiem Szczecin w 3 meczach, kiedy Stelmet musiał rozegrać jedno spotkanie więcej z MKSem Dąbrowa Górnicza. Dodatkowo, w dobrej formie są liderzy – Rob Lowery i Damian Kulig. Nie do końca zdrowy w serii ćwierćfinałowej Aaron Cel wrócił już do pełni sprawności i znów może być kluczowym graczem torunian.

Wydaje się, że to właśnie pod koszem Polski Cukier ma sporą przewagę, szczególnie, że duet Chorwatów (Żelijko Sakić i Darko Planinić) z Zielonej Góry nie należy do tytanów defensywy. Typujemy, że Polski Cukier wygra mecz numer 1 przynajmniej 4 punktami i obroni przewagę własnego parkietu w półfinale.

Mecz w piątek o 18:30. Transmisja w Polsacie Sport Extra

