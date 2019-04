PZBUK Typ Dnia: Cukier za mocny w Gliwicach

Polski Cukier w 2019 roku przegrał w lidze tylko raz i dziś także nie przewidujemy innego scenariusza niż zwycięstwo w Gliwicach. Typujemy, że torunianie wygrają wyżej niż 6 punktami.

W Toruniu, w pierwszym spotkaniu między tymi ekipami Polski Cukier pokonał GTK 113:98. Było to bardzo szybkie i ofensywne spotkanie. Twarde Pierniki trafiły aż 53,8% rzutów za 3 punkty.

Tym razem wynik powinien być nieco niższy, jednak wciąż to torunianie są murowanym faworytem. W 2019 roku przegrali tylko raz – u siebie z Anwilem pod koniec stycznia.

Walka o miejsca przed playoff wkracza w decydującą fazę. Każde potknięcie może boleć podwójnie, dlatego to Polski Cukier powinien w tym meczu być lepiej skoncentrowaną drużyną, w końcu GTK raczej już nie spadnie, ani nie wskoczy wyżej.

GTK z kolei po serii 5 porażek z rzędu, po thrillerze na własnym parkiecie wygrało wreszcie z Treflem Sopot 77:75.

Gliwiczanie tracą już mniej punktów, jednak wciąż ich defensywa jest jedną z najgorszych w PLK.

Z żadną ekipą z czołówki w tym sezonie nie wygrali. Ostatnio postraszyli nieco Arkę Gdynia, ale do niespodzianki trochę jednak zabrakło. Typujemy, że Polski Cukier spokojnie wygra w Gliwicach większą różnicą niż 6 punktów.

