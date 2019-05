PZBUK Typ Dnia: Dąbrowa odpowie atakiem w meczu nr 4

Po wysokim zwycięstwie 99:79 Stelmetu Enei BC Zielona Góra w meczu numer 3 czas na odpowiedź Jacka Winnickiego i MKS Dąbrowa Górnicza. Typujemy, że w meczu padnie więcej niż 169,5 punktu.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: więcej niż 169,5 punktu w meczu, w PZBUK za 1,90

W pierwszych trzech meczach padało odpowiednio 168, 186 i 178. Stelmet z każdym meczem zdobywa coraz więcej punktów i po ostatnich usprawnieniach wygląda na zespół, który już wie, jak grać z MKS-em.

W znakomitej formie jest Quinton Hosley, Markel Starks cały czas gra swoje, a z dystansu ostatnio karcił dąbrowian Przemysław Zamojski. To właśnie otwarte trójki, te po odrzuceniach od podkoszowych, były kluczem do aż 99 punktów w ostatnim spotkaniu.

MKS w drugim meczu odpowiedział na grę i taktykę Stelmetu z meczu numer 1 i zdobył aż 97 punktów. W trzecim był ruch Igora Jovovicia, teraz czas znów na Jacka Winnickiego.

W tej serii cały czas dominującego spotkania nie rozegrał jeszcze Cleveland Melvin. W ostatnim spotkaniu zdobył zaledwie 9 punktów.

W sezonie Stelmet Enea BC Zielona Góra zdobywa średnio 90,4 punktu, a MKS Dąbrowa Górnicza 83,6. Typujemy, że w piątkowym meczu zobaczymy po raz kolejny ofensywne spotkanie, w którym padnie więcej niż 169,5 punktu.

Mecz w piątek o 17:45. Transmisja w Polsacie Sport.

Typ PK: więcej niż 169,5 punktu, w PZBUK za 1,91

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>