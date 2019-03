PZBUK Typ Dnia: Doncić i Mavs w Miami

Wciąż walczący o playoff Miami Heat będą podejmować na własnym parkiecie Dallas Mavericks z Luką Donciciem. Typujemy, że w meczu padnie w sumie więcej punktów niż 210.

Mavericks przegrali 4 z ostatnich 5 spotkań. W 6 ostatnich zdobywali, albo tracili przynajmniej 116 punktów, co pokazuje, że ich mecze ostatnio obfitują w wysokie wyniki.

Dallas stracili już szanse na playoff i grają w tym sezonie o nic. To nie sprzyja motywacji i zaangażowaniu, szczególnie w obronie.

Miami Heat wciąż są w grze o playoffy. Aktualnie zajmują 9. miejsce w Konferencji Wschodniej i mają jedno zwycięstwo mniej niż Orlando Magic, którzy zamykają ósemkę. Motywacji do zwycięstwa, a co za tym idzie do dobrej gry w ataku na pewno nie zabraknie.

Heat zdobywają średnio 105,7 punktu, a Mavs 108,6. Jeśli tylko obie ekipy utrzymają swoje średnie, to w tym meczu padnie ponad 214 punktów.

Zespół z Miami stawia na defensywę, ale w tym meczu trafiają na drużynę, o której tego samego powiedzieć nie można. Dallas to dopiero 19. obrona NBA.

