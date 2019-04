PZBUK Typ Dnia: Fenerbahce zbyt mocne w Kownie

Seria ćwierćfinałowa pomiędzy Fenerbahce a Żalgirisem przy stanie 1-1 przenosi się do Kowna. Typujemy, że mimo przewagi parkietu, to Fenerbahce zbliży się do Final Four i wygra to spotkanie przynajmniej 5 punktami.

Typ PK: Fenerbahce -4,5 pkt., w PZBUK za 1,91

W pierwszym spotkaniu zespół ze Stambułu rozbił na własnym parkiecie Żalgiris aż 76:43. Goście w dwóch kwartach zdobywali po 8 punktów. Dominacja była ogromna.

Być może tak wysokie zwycięstwo uśpiło faworytów do wygrania całej Euroligi przed drugim spotkaniem. Zespół z Kowna poprawił swoją grę i wygrał po emocjonującej końcówce 82:80 odbierając jednocześnie przewagę parkietu Fenerbahce.

Seria przenosi się do Kowna, ale nie zmienia to faktu, że nadal ekipa z Turcji jest faworytem. Fenerbahce w sezonie zasadniczym przegrało zaledwie 5 razy na 30 meczów.

Żalgiris z 15 wygranych 8 odniósł we własnej hali. Gorąca arena w Kownie nie jest aż tak wielką twierdzą jak można by było się spodziewać. Fenerbahce na początku sezonu wygrało na Litwie 82:75.

Argumenty czysto sportowe są na pewno po stronie zespołu Żelijko Obradovicia. Doświadczony i niezwykle utytułowany szkoleniowiec na pewno przyniesie do tego spotkania wiele usprawnień w grze swojej drużyny.

Typujemy, że Fenerbahce odzyska przewagę parkietu w tej serii i wygra to spotkanie więcej niż 5 punktami. Mecz we wtorek o 19:00.

