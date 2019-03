PZBUK Typ Dnia: Jak bardzo rozpędzi się Stal?

Zespół z Ostrowa jest murowanym faworytem spotkania z GTK Gliwice i nie spodziewamy się sensacji. Linia punktowa jest jednak postawiona wysoko, Stali nie będzie łatwo ją pokonać.

Arged BB Slam Stal Ostrów Wlkp. – GTK Gliwice (sobota, godz. 17.00)

Typ: Stal poniżej 91.5 pkt. w meczu, kurs w PZBUK: 1.76

Na 11 ostatnich spotkań, a z Pucharem Polski 14, tylko raz Stal przekroczyła barierę 90 punktów. W meczu z Treflem u siebie zdobyli 91, a przecież sopocianie to najgorsza drużyna w lidze w defensywie.

Stal gra w trzecim najwolniejszym tempie w lidze, w meczu ma średnio 73,8 posiadań. To także nie sprzyja budowaniu dużych wyników.

Zespół Wojciecha Kamińskiego słabiutko rzuca za 3 punkty. W Zielonej Górze w ostatnim meczu trafili zaledwie 3 razy na 20 prób. W sezonie gorszą skuteczność od nich ma tylko AZS Koszalin. Bez gradu trójek ciężko o wysoki wynik.

Dodatkowo w tym spotkaniu być może nadal nie zagra Nemanja Jaramaz, który zdobywa średnio prawie 12 punktów na mecz. Po krótkiej przerwie będzie wracał Michał Chyliński, co także nie musi oznaczać od razu dobrej formy.

