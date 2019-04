PZBUK Typ Dnia: Krosno powalczy z Legią

Miasto Szkła w meczu o życie podejmować będzie u siebie Legię Warszawa, która na wyjeździe nie wygrała jeszcze w 2019 roku. Typujemy, że krośnianie powalczą w tym spotkaniu do samego końca, co może się skończyć niewielką przewagą Legii na koniec lub nawet zwycięstwem gospodarzy.

Legia w sposób przekonujący pokonała w ostatnich tygodniach dwóch innych kandydatów do spadku (HydroTruck i AZS), ale oba mecze rozegrała u siebie. Warszawiacy na wyjeździe to zupełnie inny zespół – poza własną halą nie wygrali od 30 grudnia. Legia to zdecydowanie drużyna własnego parkietu (bilans 9-4, wyjazd 4-8).

Warszawiacy także są coraz bliżsi playoffów z uwagi na odpadnięcie z walki o ósemkę Polpharmy i ciężki terminarz Startu Lublin. Wyjazd do Krosna może im już prawie na pewno zagwarantować miejsce w playoff, ale żeby tak się stało, trzeba najpierw z Miastem Szkła wygrać. Gospodarze walczą o życie, są aktualnie na ostatnim miejscu w lidze i potrzebują zwycięstw jak tlenu.

Zespół z Podkarpacia 4 z wszystkich 5 zwycięstw odniósł na własnym parkiecie. Krośnianie także bardzo mocno postraszyli u siebie chociażby Anwil czy Stal. Pomimo raczej najsłabszego składu spośród wszystkich drużyn w PLK, Miasta Szkła we własnej hali lekceważyć nie można.

Wszystko wskazuje na to, że spotkanie będzie koszykarskimi szachami, w których lubuje się Tane Spasev, a w które będzie musiał zagrać Mariusz Niedbalski, chcą kontrolować tempo tego spotkania. Niski wyniki i powolna gra powinny sprzyjać niewielkiej różnicy punktowej. Mecz w niedzielę, o godz. 12.35, transmisja w Polsacie Sport.

