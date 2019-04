PZBUK Typ Dnia: Nets mają szansę wygrać z Bucks

Bucks w ostatnim meczu dali odpocząć swoim liderom z powodu drobnych urazów i ich status na dzisiejsze spotkanie z Nets wciąż jest niepewny. Będzie to także mecz niecałe 24h po wczorajszej porażce w Atlancie, dlatego typujemy, że to gospodarze wygrają to spotkanie.

Bucks przystąpili do spotkania z Hawks bez Giannisa Antetokounmpo, Khrisa Middletona, Erica Bledsoe. Poza grą od dłuższego czasu jest także Malcolm Brogdon. Wątpliwe jest, by nagle wszyscy trzej odpoczywający wrócili na parkiet.

Dla Milwaukee to także mecz back to back, czyli dzień po dniu. Do zmęczenia dochodzi przelot z Atlanty do Nowego Jorku, co także nie pomaga w regeneracji. Nawet jeśli któryś z liderów wróci, Bucks wcale nie muszą tego meczu wygrać.

Nets po dwóch porażkach (z Trail Blazers i 76ers) pokonali u siebie Boston 110:96 i utrzymują się na 7. miejscu przed playoff. Z uwagi na goniące ósemkę Orlando każde zwycięstwo będzie na wagę złota, a terminarz Brooklyn ma zdecydowanie najcięższy.

Nets wygrali u siebie 22 spotkania z 38. Mają argumenty ku temu, by ten pojedynek rozstrzygnąć na swoją korzyść. Bucks nie muszą za wszelką cenę forsować liderów i wygrywać – mają 3 zwycięstwa przewagi nad drugimi na Wschodzie Raptors.

Typujemy, że Brooklyn pokona Milwaukee i sprawi niejako niespodziankę. Walka o playoff jest w decydującej fazie i motywacji koszykarzom Nets z pewnością nie zabraknie.

