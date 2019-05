PZBUK Typ Dnia: Obrona wygra w Hali Mistrzów

Obrona w serii Arka Gdynia – Anwil Włocławek jest kluczowa i powtarzają to wszyscy gracze oraz trenerzy z obu ekip. Typujemy więc, że w Hali Mistrzów znów będzie królować defensywa i w meczu numer 3 padnie mniej niż 171 punktów.

Typ PK: Mniej niż 170,5 punktu w meczu, w PZBUK za 1,90

W pierwszym meczu serii półfinałowej zobaczyliśmy popisy strzeleckie z obu stron. Świetnie grali liderzy, mocno podłączyli się także gracza drugiego planu. Jednak drugie spotkanie pokazało już, że obie drużyny znają się bardzo dobrze i nie pozwolą na łatwe punkty.

W drugim meczu padły w sumie tylko 143 punkty. Defensywa była na najwyższym poziomie. Walka fizyczna w obronie dla obu ekip była na tyle wyniszczająca, że w ataku ręką nawet przy otwartych rzutach drżała

Arka potwierdza w meczach z Anwilem, że jest najlepszą obroną w lidze. Włocławianie ani raz w tym sezonie nie skończyli meczy przeciwko zespołowi z Gdyni ze skutecznością z gry lepszą niż 50%.

Co więcej, w obecnych rozgrywkach tylko 3 razy zaliczali mecze na mniej niż 40% z gry. Dwa z nich były właśnie przeciwko Arce (29,1% i 31,1%), a jeden przeciwko Stali (38,9%).

To także mecz ostatniej szansy dla Anwilu, a to oznacza, że włocławianie muszą rzucić wszystko co mają właśnie w tym spotkaniu. Mecz numer dwa daje nadzieje, że rzeczywiście Anwil wie, jak zatrzymać atak Arki.

Typujemy, że znające się już bardzo dobrze zespoły znów stworzą defensywne widowisko, w którym padnie mniej niż 171 punktów.

Mecz we wtorek o 17:45. Transmisja w Polsacie Sport Extra

