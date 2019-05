PZBUK Typ Dnia: Ofensywna Arka melduje się w półfinale

Legia bez dwóch najważniejszych zawodników, w tym najlepszego obrońcy, straciła aż 109 punktów w meczu numer 2. Typujemy, że i tym razem Arka zaskoczy ofensywnie, a w całym meczu padnie więcej niż 163 punkty.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Więcej niż 163 punkty w PZBUK za 1,92

Legia przystąpiła do playoff bez Omara Prewitta, który w ostatniej kolejce wypadł z gry z powodu wstrząśnienia mózgu. Warszawiacy tym samym stracili swojego lidera i najskuteczniejszego gracza. Jakby pecha było mało, w pierwszym meczu kontuzji doznał Mo Soluade, także jeden z kluczowych graczy w rotacji i najlepszy obrońca w zespole.

W pierwszym meczu Legia zdołała jeszcze powalczyć z faworytami z Gdyni i przegrała zaledwie 75:79. W drugim jednak krótki skład i zmęczenie dało o sobie znać i warszawiacy przegrali wysoko, 87:109.

Na drugi mecz zdecydowanie lepiej przygotowani byli gdynianie, którzy ograniczyli z powodzeniem Filipa Matczaka, lider zespołu dwa dni wcześniej. Na usprawnienia wprowadzone przez Przemysława Frasunkiewicza Legia już za bardzo nie ma jak odpowiedzieć.

Spodziewamy się i tym razem ofensywnego widowiska. Arka ma ogromną przewagę talentu i umiejętności, a Legia chcąc dotrzymać kroku gdynianom będzie musiała zdecydować się na znaczne przyspieszenie gry.

Typujemy, że Arka znów da popis gry w ataku, a w całym meczu padnie więcej niż 163 punkty. Mecz we wtorek o 20:00. Transmisja na emocje.tv

Typ PK: więcej niż 163 punkty w PZBUK za 1,92

