PZBUK Typ Dnia: Ofensywny mecz Grizzlies z Warriors

Wreszcie już zdrowi Warriors pojadą do Memphis, którzy aż tak słabi, jak ich miejsce w tabeli,nie są. Golden State to najlepszy atak w NBA, dlatego typujemy, że w meczu padnie więcej niż 215 punktów.

Memphis Grizzlies grają już co prawda w tym sezonie o nic, ale grają momentami naprawdę dobrze, przede wszystkim w ataku. W ostatnich 17 meczach tylko 2 razy zdobyli mniej niż 100 punktów.

W ostatnim meczu zaaplikowali na własnym parkiecie jednej z najbardziej renomowanych obron w NBA, Oklahoma City Thunder, 115 punktów.

Po wymianie z Clippers odżył Avery Bradley, Jonas Valanciunas wszedł w buty Marca Gasola, a Mike Conley jest po prostu sobą. Życiowy mecz rozegrał ostatnio także Bruno Caboclo, czyli nadzieja brazylijskiego basketu, który jak do tej pory nie mógł się przebić do dużych minut w Toronto.

Warriors grają nieco w kratkę. Mają ogromnym potencjał i o tym wie każdy, ale zdarzają im się takie mecze jak to ostatnio z Dallas Mavericks, które przegrali 91:126. Mimo to, Golden State to najlepszy atak ligi – Ortg 114,7.

Do gry wrócić już może DeMarcus Cousins. Po kontuzji w grze jest także Kevin Durant i pech związany z kontuzjami zdaje się, że opuścił wreszcie Warriors. Dodatkowo, Steph Curry lubi halę w Grizzlies (wideo poniżej).

