PZBUK Typ Dnia: Ofensywny mecz w Bostonie

Celtics przegrywają 1:2 w II rundzie playoff z Milwaukee Bucks i w meczu numer 4 będą grali z nożem na gardle. Do zwycięstwa potrzebują przede wszystkim skutecznego ataku, który pozwoli im dotrzymać kroku rywalom. Typujemy, że w meczu nr 4 padnie więcej niż 221 punktów.

Typ PK: powyżej 221 w meczu, w PZBUK za 1,92

W dwóch ostatnich meczach Milwaukee Bucks nie mieli większych problemów z defensywą Celtics. Zdobywali po 123 punkty, co w obu przypadkach zapewniało im zwycięstwa.

Wydaje się, że trener Bucks, Mike Budenholzer, znalazł klucz do rozbrojenia obrony Bostonu, a lider jego zespołu coraz lepiej radzi sobie z naciskiem ze strony obrońców, m. in. Ala Horforda.

W ostatnim meczu Giannis Antetokounmpo zdobył 32 punkty przy bardzo dobrej skuteczności 61% rzutów z gry. Coraz lepiej także wymusza faule – w meczu numer 3 aż 22 razy stawał na linii rzutów wolnych.

Jeśli Boston chce wrócić do tej serii (przegrywa 1:2), to musi wygrać spotkanie numer 4. Do tego przede wszystkim będzie im potrzebny skuteczniejszy atak niż ostatnio.

Już w ostatnim spotkaniu było z tym zdecydowanie lepiej. Celtics zdobyli 116 punktów, a wszyscy gracze pierwszej piątki skończyli ten mecz z 16 lub więcej oczkami. Spodziewamy się, że znające się w tym momencie na wylot zespoły Bucks i Celtics stworzą ofensywne widowisko w meczu numer 4, w którym padnie więcej niż 221 punktów.

Mecz w nocy z poniedziałku na wtorek o 1:00.

Typ PK: powyżej 221 w PZBUK za 1,92

