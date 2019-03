PZBUK Typ Dnia: Polpharma nie da się Treflowi

Ostatnie mecze Polpharmy, a właściwie ostatnie porażki sprawiły, że to Trefl Sopot jest faworytem dzisiejszego spotkania (godz. 17.00). Typujemy jednak, że Polpharma postawi się gospodarzom i nie przegra więcej niż 5 punktami.

Typ PK: Polpharma +4,5, za 1,90 w PZBUK

Polpharma w ostatnich 10 meczach wygrała raz. Druga część sezonu jest dla Kociewskich Diabłów fatalna i powoli tracą szanse na udział w playoffach. Mecz w Sopocie to idealna okazja do tego, by się przełamać.

Ostatni mecz z Kingiem udany nie był, jednak kilka dni wcześniej zagrali bardzo dobrze, przede wszystkim skutecznie w obronie. Powrót Thomasa Davisa dodał Polpharmie defensywnego charakteru, brakuje tylko zwycięstw.

Starogardzianie nie są już tak mocni w ataku, ale Trefl to wciąż najsłabsza obrona w PLK. To idealna okazja do odblokowania się na tle takiego rywala.

Dla Trefla będzie to mecz o życie. Jeśli dziś przegrają, o utrzymanie będzie bardzo ciężko. Terminarz w kolejnych tygodniach wygląda morderczo. Polpharma ma wciąż szanse na playoffy, więc o mobilizacje zespołu Artura Gronka można być spokojnym.

Jednak sopocianie argumentów mają niewiele. Ostatnio przegrali wygrany mecz w Gliwicach, co na pewno wpłynęło na atmosferę w zespole. Trefl pod Marcinem Stefańskim nie został bardzo odmieniony, a obrona cały czas szwankuje. Typujemy, że ostatnio dołująca Polpharma mocno się postawi i nie przegra więcej niż 5 punktami, albo nawet wygra.

