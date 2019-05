PZBUK Typ Dnia: Polski Cukier bliski 3:0

Polski Cukier prowadzi w serii ze Stelmetem Eneą BC Zielona Góra 2:0 i w dwóch pierwszych meczach był po prostu lepszą drużyną. Typujemy więc, że torunianie mocno powalczą o trzecie zwycięstwo i nie przegrają więcej niż 4 punktami.

Typ PK: Polski Cukier +4,5 (nie przegra więcej niż 4 punktami), za 1,91 w PZBUK

W tym sezonie mamy już 4:0 w pojedynkach pomiędzy Polskim Cukrem Toruń a Stelmetem. W ostatnim spotkaniu, na własnym parkiecie Twarde Pierniki wygrały 81:67, w pierwszym meczu tej serii zaś 88:77.

Torunianie póki co w tej serii dominują. W oczy rzuca się przede wszystkim ich znakomita obrona, która ograniczyła największe atuty Stelmetu – rzuty za 3 i grę z Darko Planiniciem.

To nie przypadek, że zielonogórzanie w obu tych spotkaniach nie przekroczyli bariery 80 punktów. Bardzo dobrze zorganizowana obrona Polskiego Cukru sprawia, że ciężko jest uwierzyć w nagle przebudzenie Stelmetu.

Trener Igor Jovović nie ma zbyt dużego pola manewru, jeśli chodzi o swoją rotację. Musi liczyć, że lepiej zagrają liderzy, co może i tak nie wystarczyć. Dochodzi do tego jeszcze aspekt psychologiczny. Zawodnicy z Zielonej Góry, co raczej nie dziwi, kończyli mecz numer 2 z nieco zwieszonymi głowami, co nie jest najlepszym prognostykiem przed spotkaniem numer 3.

Po stronie Polskiego Cukru na wyższe obroty wchodzą kolejni zawodnicy. Po nie najlepszej serii przeciwko Kingowi, bardzo dobre minuty zalicza Karol Gruszecki. Przebudził się także Michael Umeh, który w ostatnim meczu z 18 punktami był najlepszym strzelcem drużyny. Typujemy, że Polski Cukier będzie bardzo blisko zakończenia tej serii lub nawet to zrobi.

