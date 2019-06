PZBUK Typ Dnia: Polski Cukier blisko złota

Będący na fali Cukier będzie miał w środę piłkę meczową w finałowej rywalizacji z Anwilem. Typujemy, że po raz kolejny w tej serii zobaczymy wyrównany pojedynek, w którym torunianie nie przegrają więcej niż 5 punktami.

Ostatnie dwa spotkania kończyły się różnicą jednego i czterech punktów. Oba mecze były zdecydowanie wolniejsze niż pierwsze trzy i były rozgrywane raczej w stylu preferowanym przez Polski Cukier Toruń.

Wydaje się, że torunianie przede wszystkim znaleźli w końcu sposób na zatrzymanie ofensywy Anwilu. Dodatkowo coraz mocniej dominują na tablicach, co przekłada się na wiele ponowień i zabranie możliwości gry z szybkiego ataku rywalowi z Włocławka.

Warto także pamiętać o tym, że obie drużyny mają coraz mniej sił, a i kontuzje po obu stronach są sporym problemem. To skutkuje mniej skuteczną grą, ale i jej spowolnieniem.

Anwil jest w dużych tarapatach. Musi wygrać w tym momencie dwa mecze z rzędu, a to z pewnością nie będzie łatwe. Włocławianie będą grać pod sporą presją, a słaby początek, taki jak w poprzednich meczach, może spowodować spore zwątpienie w ich szeregach.

Przewaga mentalna jest obecnie po stronie zespołu z Torunia, który wygrał dwa ostatnie spotkania. Polski Cukier odniósł zwycięstwo w Hali Mistrzów, a potem poradził sobie z włocławianami mimo kontuzji Roba Lowery’ego, co z pewnością buduje pewność siebie w drużynie.

Wydaje się, że sportowo torunianie także przejmują inicjatywę. Anwil nieszczególnie ma odpowiedź na mocne strony Polskiego Cukru i będzie musiał wymyślić coś nowego, by będący na fali zespół Dejana Mihevca pokonać.

Bardzo zatem możliwe, że po raz kolejny zobaczymy wyrównany pojedynek, w którym wynik będzie się ważył do ostatnich sekund. Naszym zdaniem Polski Cukier nie przegra więcej jak 5 punktami, lub nawet wygra to spotkanie, co da im mistrzostwo.

Mecz w środę o 17:30. Transmisja w Polsacie Sport.

