PZBUK Typ Dnia: Radom postawi się w Warszawie

HydroTruck Radom przełamał się ostatnio w meczach na wyjeździe i naszym zdaniem powalczy z Legią w Warszawie o zwycięstwo. Zespół ze stolicy nie zalicza udanego okresu, wygrał tylko 2 z ostatnich 7 spotkań i to różnicą w sumie 7 punktów.

Typ PK: HydroTruck +6,5 (nie przegra wyżej niż 6 punktów)

W pierwszym spotkaniu między tymi ekipami wygrał zespół z Radomia, czyli jeszcze wtedy Rosa, 87:82. 24 punkty zdobył Cullen Neal, a 21 Carl Lindbom. Po stronie Legii aż 6 graczy miało dwucyfrową zdobycz punktową, ale nie przełożyło się to na zwycięstwo.

Od tamtego spotkania wiele się jednak zmieniło. HydroTruck dołożył do składu Dudę Sanadze (ostatnio 33 punkty) i Jarvisa Williamsa. Potencjał ofensywny zespołu Roberta Witki zdecydowanie się zwiększył.

W Legii też doszło do zmian. Przyszedł Filip Matczak, w sobotę debiutować, ponownie, będzie Jorge Bilbao. Hiszpan wzmocni słabiutką strefę podkoszową warszawiaków.

To właśnie słabość graczy podkoszowych Legii jest dodatkowym atutem HydroTrucka, który na pozycjach 4 i 5 zbyt wielu centymetrów i mięśni nie ma.

Legia z ostatnich 7 meczów wygrała tylko 2 i to z drużynami z dna tabeli – Treflem Sopot i Spójnią Stargard. Oba u siebie, oba w sumie tylko 7 punktami.

Radomianie po serii 7 porażek z rzędu przełamali się wreszcie w Stargardzie 3 kolejki temu. To była ich pierwsza wyjazdowa wygrana. Potem, podobnie jak Legia, przegrali wysoko we Włocławku i ograli u siebie AZS Koszalin.

Zespół Roberta Witki gra nieco lepiej niż na początku roku. Ma atuty w ataku w postaci zagranicznych indywidualności, co w tym spotkaniu, przeciwko dobrej obronie Legii, może okazać się zbawienne.

Legia i HydroTruck to także drużyny stawiające przede wszystkim na obronę, a to oznacza, że możemy się spodziewać defensywnego spotkania i niskiego wyniku, który może sprzyjać niewielkiej różnicy punktowej na końcu meczu.

