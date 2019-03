PZBUK Typ Dnia: Rockets pewnie ograją Timberwolves

Minnesota Timberwolves wygrali w tym sezonie już 2 razy z Houston Rockets, jednak naszym zdaniem trzeciego nie będzie. Typujemy, że zespół Mike’a D’Antonioego na własnym parkiecie wygra przynajmniej 8 punktami.

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Typ PK: Rockets -7,5 pkt. (wygrają wyżej niż 7), kurs w PZBUK: 1,94

Houston Rockets z bilansem 43-26 aktualnie są na 3. miejscu w Konferencji Zachodniej. Z kolei Minnesota Timberwolves z bilansem 32-37 zajmują 10. lokatę na Zachodzie.

W tym sezonie bilans między tymi ekipami to 2-0 dla Timberwolves. W pierwszym pojedynku wygrali 103:91, w drugim 121:111. Dzisiejszy mecz będzie ostatnią okazją dla Houston by się zrewanżować.

Rockets wygrali 10 z 11 ostatnich spotkań. Przegrali tylko z Golden State Warriors i to na własnym parkiecie. Pojedynek z Wolves będzie dla nich czwartym z rzędu w swojej hali, gdzie mają bilans 25-10.

Ostatnie dwa mecze Wolves to pojedynki z drużynami playoffowymi z Konferencji Zachodniej. Oba spotkania, z Jazz i z Nuggets, przegrali ponad 20 punktami.

Wolves aż 23 zwycięstwa ze swoich 32 zaliczyli u siebie. Na wyjazdach jest to zupełnie inna drużyna, wygrywają zaledwie 25% meczów poza własną halą.

Typujemy, że Rockets dziś w nocy (mecz o godz. 2.00) wygrają pewnie i tym samym zrewanżują się za poprzednie dwie porażki. Zespół Mike’a D’Antoniego pnie się w górę tabeli Konferencji Zachodniej i każde zwycięstwo dla nich jest niezwykle ważne.

Typ PK: Rockets -7,5 pkt. (wygrają wyżej niż 7), kurs w PZBUK: 1,94

DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>