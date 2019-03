PZBUK Typ Dnia: Rockets w wielkim hicie lepsi od Warriors

To będzie już czwarty pojedynek w tym sezonie między Golden State Warrios, a Houston Rockets, wszystkie 3 dotychczasowe wygrali Rockets. Typujemy, że i tym razem Rockets pokonają osłabionych brakiem Kevina Duranta rywali.

Typ PK: Rockets -3,5 (wygra wyżej jak 4 punktami) w PZBUK za 1,92

Pierwszy pojedynek Houston wygrało 107:86, drugi 135:134 po dogrywce, a ostatni 118:112. Historia tego sezonu nie przemawia za aktualnymi mistrzami NBA.

Warriors dodatkowo nie są w najlepszej formie. W poniedziałek przegrali z najgorszą drużyną Zachodu, Phoenix Suns 111:115.

Wszystko wskazuje także na to, że w meczu przeciwko Rockets nie zagra Kevin Durant, który ma problemy z kostką i w środowym meczu ma odpoczywać.

Dla Rockets natomiast ostatni pojedynek z Warriors był początkiem serii 9 zwycięstw, która trwa aż do teraz.

Mike D’Antoni może wreszcie liczyć na swoich podstawowych zawodników, którzy jakiś czas temu wrócili po kontuzji, czyli Chrisa Paula i Clinta Capelę. Dodatkowo zagrają na własnym parkiecie, co także jest ich delikatnym atutem.

