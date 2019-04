PZBUK Typ Dnia: Sixers powalczą w Toronto

Czas na półfinał playoff! Toronto Raptors zagrają na własnym parkiecie z Philadelphia 76ers. Spodziewamy się wyrównanego spotkania i zwycięstwo lub minimalnej porażki gości.

Typ PK: 76ers +6 (nie przegrają więcej niż 5 punktami), za 1,92 w PZBUK

Na 4 spotkania w sezonie regularnym Toronto wygrywało w 3 z nich. Jednak ostatni mecz rozegrany został na początku lutego, kiedy to zespół z Filadelfii (ten obecny) nie był jeszcze do końca uformowany.

Obie drużyny pokonały swoich rywali 4-1 w I rundzie. Raptors dali się zaskoczyć już w pierwszym meczu, co jest już tradycją jeśli chodzi o występy w playoff. Toronto fatalnie rozpoczynają serię, jeśli mają przewagę parkietu. Teraz może być podobnie.

Wiele w tej serii może zależeć od tego, w jaki sposób 76ers będą bronić Kawhia Leonarda i Pascala Siakama. W ich składzie są przynajmniej przyzwoici obrońcy jak Jimmy Butler, czy Ben Simmons, którzy z powodzeniem mogą rywalizować z wyżej wymienionymi.

Drużyna z Filadelfii nie ustępuje żadnej drużynie w NBA atetyzmem, co jest ich ogromnym atutem. Z kolei sporym zagrożeniem jest postawa rezerwowych, którzy są wyraźnie gorsi od tych z Toronto.

Również wszystko wskazuje na to, że Joel Embiid będzie mógł wystąpić w tym spotkaniu. Obecność lidera 76ers jest kluczowa dla losów tej serii. Jeśli Philadelphia chce przełamać Raptors, to prawdopodobnie najlepszą okazją będzie właśnie pierwsze spotkanie.

Typujemy, że 76ers będą do końca w tym spotkaniu i wygrają je, albo przegrają nie więcej niż 5 punktami.

